Diageo, Bergesio (Lega): "Offerta Newlat Food Spa è passo avanti decisivo anche per il Ministero del Lavoro"

"L'incontro odierno al Ministero del Lavoro sulla vertenza Diageo rappresenta un passo avanti cruciale per la salvaguardia dei posti di lavoro e la continuità produttiva dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba. Accolgo con favore l'offerta vincolante presentata da Newlat Food Spa, che dimostra la vitalità del nostro tessuto imprenditoriale e la capacità di riportare in mani italiane un sito produttivo storico”.

Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio al termine del tavolo convocato presso il Ministero del Lavoro, a cui hanno preso parte, accanto a Bergesio, i rappresentanti di Diageo Operations Italy Spa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la Regione Piemonte, Confindustria Cuneo, Federmanager Cuneo, le sigle sindacali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro.

Newlat Food Spa ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisto dello stabilimento, in continuità produttiva e con la piena occupazione dei lavoratori. L’azienda, con 3 miliardi di fatturato e 9.000 dipendenti, è attiva nel settore food and beverage, e propone di reimpiegare tutta l’attuale forza lavoro dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba (349 persone) portando avanti inizialmente le produzioni attuali e inserendo poi gradualmente le produzioni del gruppo.

Il parlamentare cuneese della Lega, vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, prosegue: "Il lavoro sinergico tra istituzioni, azienda e sindacati è stato fondamentale per raggiungere questo risultato. Ora, è essenziale proseguire con la stessa determinazione per garantire la piena attuazione del piano industriale di Newlat Food Spa e monitorare attentamente i prossimi passaggi”.

"Come concordato con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la prossima settimana verrà convocato un nuovo tavolo presso il Mimit, con la presenza dell'acquirente, per approfondire i dettagli del piano industriale. Successivamente, il Ministero del Lavoro convocherà un ulteriore incontro per valutare le garanzie necessarie e definire eventuali proroghe alla procedura prevista dall’articolo 1, commi 224-238, della legge n. 234/2021 che scadrebbe il 23 maggio 2025, assicurando così la massima tutela dei lavoratori e del territorio”, conclude Bergesio.