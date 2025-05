A Revello la 1ª edizione della Corsa al Campanile

Domenica 11 maggio l’Atletica Saluzzo, in collaborazione con il Comune di Revello, ha organizzato la 1ª edizione della Corsa al Campanile. Valida come 2ª prova del campionato piemontese individuale giovanile, ha visto numerosi gli atleti dell'Atletica Saluzzo alla partenza e la vittoria nella classifica di società.

Nelle ragazze, trionfo per Virginia Galletto e 15ª la compagna Andrea Valt Rubiolo. Nei ragazzi: 6ª piazza per Pietro Rosso, 8° Carlo Laratore, 12° Francesco Bravo.

Nelle cadette, medaglia d’argento per Vittoria Audifreddi e di bronzo per Lara Lovisi. E ancora, 5ª Anna Laratore, 7ª Viola Ruatta, 13ª Elisabetta Bonardo, 15ª Giulia Parola, 17ª Ilaria Vignolo. Nel maschile raggiunto anche il podio con il 2° posto di Lorenzo Gallo. A seguire: 7° Pietro Verra, 8° Giacomo Audifreddi, 12° Federico Barotto, 13° Giacomo Gerlero, 21° Ruzel Fiandino.

Negli allievi 12° posto per Riccardo Mureddu. Passando agli esordienti: argento per Francesco Bertorello negli EM5; 6° posto per Paul Pellicioli, 8° per Danilo Borello, 18° per Nicolò Castello e 22° per Gabriel Rubiolo negli EM8; argento per Edoardo Lantermino, 7° Simone Ruatta, 8° Mattia Fino, 11° Giorgio Rosso, 13° Andrea Tesi e 14° Pietro Rubiolo negli EM10; vittoria per Martina Pellicioli; 4° posto per Mariabenedetta Rolando e 12° per Chiara Fino nelle EF8.