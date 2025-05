Calcio, nella Poule Scudetto della serie D il Bra espugna Ospitaletto per 3-2

"Forza grande Bra, la senti questa voce, sono quei ragazzi in gradinata", canta la tifoseria organizzata del "Bra Front" e il coro è risuonato anche al "Gino Corioni". Nel match inaugurale del triangolare di Poule Scudetto, con grande forza (mentale e tecnica) e grande merito, il Bra ha sconfitto l'Ospitaletto per 2-3. Le "fiammate" di Perseu, Aloia e Rosa, in ordine di segnatura, hanno permesso alla "corazzata" di mister Fabio Nisticò di incamerare immediatamente i 3 punti in palio e di mettersi in una posizione favorevole per l'eventuale passaggio nella semifinale (che sarà di andata e ritorno). Sotto un sole più estivo che primaverile, i giallorossi hanno dato vita a una gara vera, hanno fatto valere il proprio potenziale e la propria identità, battagliando e avendo la meglio con i trionfatori del girone B. Andiamo in cronaca.

Bra in tenuta giallorossa e Ospitaletto in bianco/arancio. Partono benissimo gli ospiti e con un tocco di Pautassi, a fil di palo, vanno davvero vicini al vantaggio. Al quarto d'ora Minaj viene steso in piena area e l'arbitro assegna il rigore, dagli 11 metri Fausto Perseu trova lo 0-1 sulla ribattuta!

Pari dei bresciani al 27esimo con Mozzanica, su calcio di rigore. Pareggio al termine della prima frazione.

Passano 8 minuti della seconda parte della gara e Davide Aloia, dagli 11 metri, batte Zorzi e il Bra mette nuovamente la freccia in corsia di sorpasso (1-2!).

Sotto porta, al 18', Barwuah tocca il pallone del 2-2. "Ottovolante" di emozioni a Ospitaletto. E le emozioni continuano con Alessio Rosa, conclusione potente a mezza altezza e 2-3 giallorosso al 36esimo! Successo pesantissimo per capitan Tos e compagni, festeggiato dopo il fischio finale con la nutrita rappresentanza della tifoseria organizzata braidese. Mercoledì 14 maggio ore 16, la Dolomiti Bellunesi ospiterà (a Feltre) l'Ospitaletto nella seconda gara del triangolare.

Domenica 18 maggio all'Attilio Bravi (ore 16), il Bra affronterà la Dolomiti Bellunesi.

Ospitaletto: Zorzi, Gualandris, Gritti (55’ Bakayoko), Lucenti, Cerri (66’ Gobbi), Cantamessa (84’ Righetti), Mozzanica (66’ Panatti), Lleshaj, Peli (55’ Messaggi), Barwuah, Baraye. A disp: Dallera, Bertazzoli, Kwetshu, Dieng. - Allenatore: Andrea Quaresmini.

Bra: Ribero, Legal, Tos (79’ Quitadamo), Sganzerla, Mawete, Giallombardo, Tuzza (66’ Chiabotto), Pautassi, Perseu (52’ Gerbino), Aloia (66’ Costantino), Minaj (67’ Rosa). A disp: Ariello, Cannatelli, Omorogbe, Sangare. - Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Palma di Napoli (assistenti: Pallone di Vicenza e Pipola di Ercolano).

Marcatori: 15’ pt Perseu (B), 27’ pt rig. Mozzanica (O), 8’ st rig. Aloia (B), 18’ st Barwuah (O), 36' st Rosa (B).

Note: pomeriggio soleggiato e caldo, terreno di gioco in condizioni perfette; circa 400 spettatori con nutrita rappresentanza del "Bra Front". Ammoniti Gritti e Baraye (O), Tos e Mawete (B).