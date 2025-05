Domenica no per il Cuneo Pedona Rugby contro il Lions Grande Torino

Per il Cuneo Pedona Rugby un mezzo passo falso nell'incontro d'andata della finale per il quinto posto del campionato di Serie C - girone nord ovest .

Contro un avversario decisamente ben organizzato in campo la compagine cuneese ha un approccio sottotono all'incontro, con alcuni errori in fase difensiva nel primo tempo che si sono rivelati fatali ed hanno condizionato il risultato finale.

Dopo una fase in equilibrio nei primi minuti del match , per due volte un'incomprensione nella linea dei tre quarti ha permesso ai torinesi di andare in meta, portando su 12 a 0 il parziale già poco dopo il quarto d'ora .

I ragazzi di Federico Malavolti e Valentina Orengo hanno accusato il colpo, soprattutto sul piano mentale e sono venuti meno automatismi abituali di manovra, sfruttati al meglio dai torinesi che prima dell'intervallo, alla mezz'ora e nell'ultima azione, riescono a violare nuovamente l'area di meta cuneese .

Parziale all'intervallo 4 mete subite, di cui due trasformate, parziale 0 a 24 .

Tutt'altra partita nella ripresa, il match è stato equilibrato, alla pari tra le due compagini.

I cuneesi hanno premuto con costanza, sia con il pacchetto di mischia, sia con la linea dei tre quarti, impattando peraltro contro una difesa efficace. Contestualmente hanno saputo contrastare adeguatamente e contenere le folate offensive degli ospiti.

Gli sforzi si sono concretizzati alla mezz'ora con una meta realizzata dal pacchetto di mischia che, partendo da una rimessa laterale, è riuscito a penetrare nell'area di meta avversaria.

I 10 minuti finali hanno visto il Cuneo Pedona all'attacco, in più occasioni è riuscito ad avvicinarsi nuovamente alla marcatura, ma a conferma della giornata sottotono subiscono un'ulteriore meta poco prima del triplice fischio.

Risultato finale 5 a 29 in favore del Lions Grande Torino Rugby .

Commentano fonti societarie: “Decisamente una giornata no, eravamo consapevoli della difficoltà di incontrare la compagine di un Club che vanta una prima squadra che milita nella serie A, c’è rammarico perché comunque nel secondo tempo abbiamo dimostrato di poter poter tenere il campo. Tra 7 giorni ci sarà il ritorno in trasferta, sarà dura, ma cercheremo di onorare la maglia ed uscire a testa alta dal campo, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale” .