Noemi Bogiatto e l'ASD Cuneo Tri team 1198 ricevuti e celebrati in municipio: una società in crescita trascinata dalla sua punta di diamante [FOTO e VIDEO]

Foto di gruppo in comune

Campionessa italiana assoluta (pur essendo ancora in età Under 23) di duathlon sprint, secondo posto assoluto e vittoria Under 23 nel campionato europeo, titolo tricolore assoluto nel cross triathlon. Sono solo i più recenti tra i risultati portati a casa da Noemi Bogiatto, stella dell'ASD Cuneo Tri team 1198.

Una squadra in crescita, ormai realtà affermata nel panorama nazionale e non solo. Nel pomeriggio di lunedì 12 maggio Noemi e tutto il team, con presidente, tecnici ed atleti, sono stati ricevuti e celebrati nel salone d'onore del municipio di Cuneo.

A fare gli onori di casa la sindaca Patrizia Manassero e gli assessori Valter Fantino e Cristina Clerico.

L'incontro, al quale era presente anche l'indimenticato campione Franco Arese, è stato occasione per parlare della concreta possibilità di ospitare a Cuneo i campionati nazionali 2026.

Di seguito le dichiarazioni di Noemi Bogiatto e del presidente dell'ASD Cuneo Tri team 1198 Lorenzo Lanzillotta (guarda il video)