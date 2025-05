Quinto posto per il bovesano Luca Gugnino nel Trofeo Feralpi di Lonato (MANCA FOTO)

Per una volta Vigor Cycling ha gareggiato senza vincere, ma incassando comunque piazzamenti di valore. Negli allievi su strada il campione regionale Luca Gugnino si è misurato nel "Trofeo Feralpi" di Lonato (Brescia), conquistando un onorevole quinto posto. L'atleta di Boves è stato protagonista per tutta la competizione, scollinando per primo sul Gran Premio della Montagna e partecipando alla fuga decisiva di nove unità.

Ai 600 metri di chiusura ha tentato di chiudere sul ciociaro Andrea Fiacco, poi vincitore, e anticipare gli avversari ma senza riuscirci, e a soli 100 metri dall'arrivo è stato raggiunto concludendo in quinta posizione. In assenza di manifestazioni in Piemonte, ha corso oltre Ticino anche il campione provinciale cuneese degli esordienti del primo anno Jacopo Altare, che si è classificato nella quarta piazza nella propria batteria e dodicesimo assoluto a Vescovato nel cremonese in una prova piatta che si è risolta in volata.

Un nutrito gruppo di specialisti ha invece preso parte al campionato regionale piemontese esordienti e allievi di mountain bike, che si è svolto nella frazione Sant'Anna di Monteu Roero nel cuneese, riportando un buon risultato di squadra. Negli allievi Jacopo Galfrè ha sfiorato il podio occupando la quarta posizione e Riccardo Calimodio la settima. Tra gli esordienti Fabio Marino si è classificato dodicesimo, Dennis Solavaggione sedicesimo, Samuel Novello diciassettesimo, Gioele Barra ventiduesimo. Presente anche il generoso Samuele Meiranesio.

Inoltre, nella prova di Coppa del Mondo di enduro disputata a Pietra Ligure hanno gareggiato Nicola Bima e Christian Buniva. Gara molto impegnativa di 40 chilometri, con 1700 metri di dislivello e quattro prove speciali. Ottima la prestazione di Bima, terzo in rimonta nonostante la rottura di un raggio e una foratura.

Infine, da segnalare che proseguono con successo sulla pista della Vigor Cycling di Rossana in località Bianciot, i corsi della scuola di mountain bike. Le lezioni si tengono tutti i mercoledi dalle ore 18 alle 19.30 seguiti, tra gli altri, dal collaboratore tecnico Federico Barberis.