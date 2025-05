Week end tra maratone su strada e trail in montagna, buoni piazzamenti per Atletica Mondovì

Domenica su strada per alcuni monregalesi, partendo da Simone Papaleo 33° e 7° categoria in 3h37’08 alla Maratona dell’Isola d’Elba e dal folto gruppo alla Tutta Dritta di Torino. Nel lungo rettilineo di 10 km Davide Fia primeggia tra i biancorossi in 34’12” (43° e primo nella Sm45), precedendo Marco Testino 77° in 35'37, Simone Fulcheri 43'44, Carlo Cavana 46'03, Marta Zavattaro 46'11, Adriana Sciolla terza SF60 in 47'59”, Graziella Venezia 4ª nella stessa categoria in 48'05, Elisa Bruno 12ª SF55 in 48'30”, Aurora Rista 49'13”, Enrico Cornaglia 49'20”, Andrea Guffanti 50'00”, Gianluca Guffanti 50'32”, Roberta Silvano 51'06”, Federica Rizzo 56'23” e Giorgio Degiorgis 1h01'14”.

Atletica Mondovì in lizza anche nelle corse in montagna con Sara Bruno settima, sabato, nel Tajarè Trail di Valloriate (25 km 1400 d+) in 2h48”55” (39° crono generale).



Nel Costalunga Trail di Mallare, domenica, sulla distanza media di 23 km terzo Eugenio Bonelli in 1h54’57” a 2’54” dal vincitore Giovanni Maiello e nella corta da 11 km 12° Ezio Occelli in 1h08’19”.

Urban Trail di Mondovì con una cinquantina di partenti: Federico Rosso 21° in 1h09'01, Mario Gazzola 22° a meno di 1", rispettivamente sesto e settimo. Giovedì sera Luca Aimale è arrivato 18° in campo maschile in 26’11” nel Vertikandu di Peveragno.