Raccontami un viaggio: Totò e gli Uomini di Mondo al Salone del Libro di Torino

Stando a Mark Twain, chi non può permettersi di viaggiare, leggendo può rimediarvi ed è come se lo facesse.

È una sorta di inno alla lettura e, di conseguenza, al Salone Internazionale del Libro di Torino che Solstizio d’Estate Onlus, assieme al Lions Club Alba Langhe e l’Associazione Uomini di Mondo, si appresta a fare giovedì 15 maggio, alle 12.30, attraverso una tavola rotonda, alla Sala Argento per parlare del tema del viaggio.

Saranno presenti all'incontro anche gli studenti dell’Istituto Cillario Ferrero di Alba al quale il Lions Alba Langhe e Solstizio d’Estate hanno donato i biglietti per rinnovare l’esperienza immersiva al Salone del Libro ed essere non solo visitatori curiosi ma partecipanti attivi.

Una sorta di mappa della mente che si può coniugare in tanti modi. Il viaggio non è soltanto uno spostamento fisico da un luogo ad un altro. Può esserlo anche nel pensiero fantasticando in un tour che scaturisce da ricordi, letture, racconti orali e scritti in una declinazione che spazia dal giallo al noir, dall'avventura di vita vissuta, alle memorie tramandate, tra sentimenti e il costume. E aggiungiamo: “chi legge vive tante vite quanti sono i libri che ha letto e va in ogni luogo della Terra che sarà sempre a portata di mano".

Fiorenza Barbero, Piero Dadone, Danilo Paparelli, Alberto Patrucco di Zelig e Tommaso Lo Russo, in qualità di moderatore, saranno al Salone del Libro per parlare di Totò che è stato una sorta di caricatura umoristica e piacevole del viaggiatore quando l’itinerario più lungo poteva essere rappresentato dall’andare a fare il militare a Cuneo, come nel suo caso, portando una città, ai più sconosciuta, alla ribalta dell’immaginario collettivo.

A ventisei anni dalla costituzione dell'Associazione, si racconteranno le avventure di questo sodalizio che, attraverso immagini divertenti, fatti curiosi, aneddoti, si snoderà in un percorso umoristico che ha fatto dell'ironia intelligente la continuazione di quanto riuscì a fare il comico napoletano con una battuta a dir poco fulminante.