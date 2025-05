Savigliano: a palazzo Taffini la serata dedicata alla musica e ai piatti greci, nel ricordo di Santorre di Santarosa

Ha preso il via l'acquisto dei ticket per l'ingresso alla serata “Le specialità culinarie della Grecia proposte a suon di musica”, in programma per venerdì 13 giugno, alle 18, a palazzo Taffini.

L'iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti “200 SantaRosa”, organizzato dall'Assessorato alla cultura del Comune per ricordare i 200 anni dalla scomparsa del patriota saviglianese, morto proprio in Grecia, a Sfacteria.

I presenti troveranno numerose specialità culinarie ad opera dello chef greco Soty, con l'accompagnamento musicale a cura della band italo-greca Evì Evàn.

L'acquisto può essere effettuato recandosi presso l’ufficio Cultura a Palazzo Taffini, in via S.Andrea 53 (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12).