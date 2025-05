A Farigliano appuntamento con "Cine per la terra - dalla parte del suolo”

Continua la programmazione della rassegna Cine per la Terra con una serata di discussione e confronto sul suolo. Proseguendo sotto la superficie con appuntamenti sui temi del riscaldamento climatico, immigrazione e spopolamento, continua ad essere protagonista la Terra intesa qui come l’ecosistema materiale che permette la vita, che regola il clima.

Sabato 24 maggio alle ore 20.45 l'appuntamento sarà presso la biblioteca civica "Nicola e Beppe Milano" in Piazza San Giovanni a Farigliano.

Il punto di partenza sarà il libro di Paolo Pileri “Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile”, Laterza 2024, con letture e contributo video.

Seguirà una serie di testimonianze utili ad indagare lo stretto rapporto fra questo sottile spessore sotto i nostri piedi e lo sviluppo (più o meno equilibrato) della vita che vi abita sopra.

Fra gli interventi programmati:

Luca Bosco, apicoltore e ricercatore su temi apistici e ambientali, che presenterà i risultati di uno studio che mette in relazione la salute del suolo con quella delle api;

Benedetta Salsi che progetta di sperimentare la permacultura nella sua azienda agricola;

Camila Arza Garcia del progetto di agroforestazione e agricoltura rigenerativa a Villa Fortuna, San Salvatore Monferrato (AL);

Nicoletta Bocca e Claudio Conterno, viticoltori, che racconteranno la loro esperienza in vigneto, con innovazioni e progetti;

Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, che aggiungerà riflessioni e sollecitazioni data la sua lunga esperienza -anche internazionale- in progetti legati al mondo agricolo, all’allevamento e al consumo di cibo consapevole.

A seguire, il dibattito per approfondire, arricchire i punti di vista e consolidare la rete di collaborazione fra chi oggi valorizza il suolo e lo considera essere fragile e vivente, non solo risorsa da cui trarre profitto. L’occasione sarà utile alla società civile e agli amministratori per riportare l’attenzione sul tema e -forse- proporre soluzioni da non percepire solo in quanto vincoli ma come motore di rigenerazione e difesa del suolo… bene comune, elemento imprescindibile per immaginare un futuro.

La serata è stata organizzata anche grazie al contributo economico di PANECO Ambiente, della quale sarà presente l’AD Lorenzo Bertolotto.

Ingresso libero.