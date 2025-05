Dall’aula al cantiere: 40 studenti del Politecnico di Torino all'area tra gli svincoli di Ceva e Millesimo dell'autostrada Torino-Savona

Una giornata di formazione sul campo per 40 studenti del Dipartimento di Ingegneria Strutturale ed Edile del Politecnico di Torino, protagonisti di un workshop che ha offerto loro l’opportunità di confrontarsi con le dinamiche operative di un cantiere, osservando da vicino le sfide tecniche e le soluzioni ingegneristiche adottate per la messa in sicurezza del versante denominato Trincea Valera, lungo l’autostrada A6 Torino–Savona, tra gli svincoli di Ceva e Millesimo in direzione Savona.

L’iniziativa è stata coordinata da Autostrada dei Fiori (AdF), società concessionaria del Gruppo ASTM che gestisce l’A6, con il contributo attivo di SINA e Itinera, rispettivamente società di ingegneria e costruzione del Gruppo. L’evento si è svolto in un’ottica “One Company“, valorizzando la sinergia tra competenze progettuali, tecniche ed esecutive.

La giornata si è aperta con una sessione in aula presso la sede torinese di AdF, durante la quale la concessionaria, con il ruolo di stazione appaltante, la società incaricata del monitoraggio del versante, le società di progettazione e di Direzione Lavori hanno avuto modo di illustrare ed approfondire l’intero progetto. Nel pomeriggio, i partecipanti si sono trasferiti in cantiere dove hanno avuto modo di osservare in campo le lavorazioni in corso e confrontarsi direttamente con i tecnici e gli ingegneri dell’impresa e della Direzione Lavori del Gruppo ASTM.

L’iniziativa si inserisce nella consolidata collaborazione tra il Politecnico di Torino e il Gruppo ASTM, che continua a promuovere percorsi formativi congiunti, basati sull’integrazione tra mondo accademico e impresa, per favorire lo sviluppo di competenze professionali in linea con le sfide dell’ingegneria contemporanea.