Manta, inaugurata la riqualificazione del campetto da calcio di via Saluzzo

È stata inaugurata ufficialmente la riqualificazione del campetto da calcio e pallavolo di via Saluzzo a Manta. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco Ivana Casale, il vicesindaco Pierfranco Margaria, assessori e consiglieri comunali.

Ospite d’eccezione è stato il calciatore Fabio Miretti, centrocampista della Juventus attualmente in prestito al Genoa, accolto con entusiasmo dai tanti bambini e ragazzi dell’oratorio Arcobaleno presenti con i loro genitori.

“Sono molto soddisfatta – ha dichiarato il sindaco Casale – perché questo intervento nasce da una proposta concreta arrivata dai genitori dei ragazzi dell’oratorio Arcobaleno, che avevano espresso il desiderio di poter utilizzare il campo anche la sera. Da lì abbiamo iniziato a ragionare sull’illuminazione e sulla riqualificazione complessiva della struttura. Crediamo sia fondamentale offrire ai giovani spazi sicuri in cui poter socializzare”.

Un intervento atteso e importante, che restituisce alla cittadinanza uno spazio sicuro, funzionale e accessibile per lo sport, l’incontro e la socialità, anche nelle ore serali.

“Desidero esprimere – rimarca il sindaco - un ringraziamento particolare all’associazione AIB di Manta, agli operatori comunali, agli assessori, all’associazione Manta Calcio, alla Croce Rossa e a don Giuseppe Arnaudo per il supporto e l’impegno dimostrato in questo progetto”.

La benedizione è stata impartita da don Giuseppe Arnaudo, parroco del paese.

Il nuovo campetto non è l’unico intervento realizzato. In via Matteotti, vicino al cimitero, è stato sistemato il campetto da calcio con una nuova recinzione e una porta d’accesso: l’inaugurazione è attesa a breve.

Importanti novità anche per i parchi giochi del paese. In piazza del Popolo è stata restaurata la vecchia giostra e installata una piccola teleferica con carrucola. Completamente rinnovato anche il parco di largo De Gasperi, nella zona artigianale, dove sono state installate nuove giostre, una casetta multifunzionale per i più piccoli e un nuovo scivolo. Anche in questo caso l'inaugurazione è prevista entro la fine del mese.

“Abbiamo mantenuto le promesse elettorali – ha sottolineato Casale – e a meno di un anno dalle elezioni abbiamo già portato a termine molti degli impegni presi, soprattutto in tema di riqualificazione di parchi gioco e campetti sportivi”.

Il sindaco Casale ha inoltre annunciato che una parte dell’avanzo di amministrazione sarà destinata al rifacimento del parco giochi di San Rocco.