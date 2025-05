Bene Vagienna piange Gianluca Costamagna, pioniere dell’umorismo su internet con il suo “Fuorissimo.com”

Bene Vagienna piange la scomparsa di Gianluca Costamagna, 54 anni, strappato all’affetto dei suoi cari da un tumore molto grave affrontato con forza per lungo tempo.

Costamagna aveva scoperto il tumore nel settembre del 1999, a 28 anni, subendo l’espianto completo del polmone destro per ragioni sanitarie e affrontando poi una lunga serie di attività post operatorie particolarmente pesanti. Proprio in quel periodo, però, aveva ricevuto come regalo da amici il suo primo computer, tutto da montare: un rapporto particolarmente stretto che si è approfondito ancor di più con l’accesso a internet e che l’ha portato alla creazione del sito internet umoristico Fuorissimo.com.

“In quel periodo, in Italia, non esistevano Google o Facebook, e la Apple era sull’orlo del fallimento: fu un successo enorme lungo almeno 20 anni, ricco di soddisfazioni e riconoscimenti anche nazionali, con menzioni e ospitate a MTV, al Maurizio Costanzo Show e su diverse riviste specializzate – ricordano i parenti in una lettera -. Altra intuizione avanti sui tempi quella di vendere merchandise umoristico online, anticipando di fatto l’e-commerce che oggi spopola”.

Sempre i parenti lo ricordano come un uomo ricco d’intuito e determinazione. “Nell’ultimo mese si è preparato per una nuova avventura, sempre attorniato da affetto e aiuto”.

Non è ancora stata resa nota la data del funerale.