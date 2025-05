Stazione di Alba, sei giovani rimangono bloccati nell'ascensore della passerella. Liberati dopo una ventina di minuti

Sei giovani bloccati in ascensore a metà tra il piano terra e il primo, quello che consente l'accesso alla passerella sopraelevata per l'attraversamento dei binari. E' la disavventura avvenuta questa mattina in stazione ad Alba, intorno alle 8.23.



Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Alba. Una volta saliti al piano della passerella per accedere allo sportello, con una manovra d'emergenza hanno riportato l'ascensore eseguendo la procedura indicata. Cinque ragazze e un ragazzo sono stati liberati, dopo circa una ventina di minuti sospesi e chiusi, ma fortunatamente senza conseguenze.



A quel punto è stata tolta la tensione fino all'intervento del tecnico per il ripristino del servizio.



Il campanello d'allarme all'interno dell'ascensore è direttamente collegamento con le sale del personale Rfi, che in casi simili richiede l'intervento dei manutentori, ma se l'attesa è troppo lunga si dirotta ai vigili del fuoco.



Un caso, quello del blocco dell'ascensore della passerella della stazione di Alba, che non sarebbe isolato. Si tratterebbe, infatti, dell'ennesimo. Stando alla testimonianza dei soccorritori è capitato di dover intervenire anche tre volte nello stesso mese.



Ma, l'ascensore sarebbe ad uso specifico per le persone con disabilità e difficoltà nella deambulazione. Si raccomanda di evitarne un uso improprio da parte di chi può servirsi delle scale.