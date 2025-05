Tre borghi della bassa Valle Stura aprono le porte alla città

Per il secondo anno consecutivo dal Distretto Culturale Montagna Futura arriva l’invito ai cittadini di Cuneo di risalire le valli e scoprire la vita dei piccoli borghi di montagna.

L’ iniziativa, dal titolo “Paesi Futuri: piccoli fuori, grandi dentro”, è sviluppata all’interno di una serie di appuntamenti che iniziano il 23 maggio e proseguiranno fino a fine settembre, con qualche appendice autunnale.

“L’obiettivo - spiega Silvia Bongiovanni che coordina le attività del Distretto Culturale, che è stato voluto ed è organizzato dai Comuni di Rittana, Roccasparvera, Valloriate e Moiola - è di fare in modo che questi quattro piccoli borghi alpini si aprano alla città. Lo strumento è la festa, la tradizione, la cultura. La bassa Valle vive un preoccupante spopolamento e invecchiamento, ma noi siamo convinti che sia possibile invertire la tendenza.”

Nulla meglio delle feste comunitarie e patronali, da secoli occasione per riconoscersi in un territorio e in un sentimento che unisce, per invitare chi vive in città, a scoprire cosa succede nelle valli, chi le vive e magari incontrare un ambiente inaspettato, in grado di restituire una dimensione di relazione profonda anche con l’ambiente.

Per i quattro sindaci che hanno costituito il Distretto Culturale, Giacomo Doglio (Rittana), Manuel Guerra (Roccasparvera), Ivo Bussone (Valloriate) e Loris Emanuel (Moiola) questa esperienza che si

rinnova, sta funzionando: “Il percorso non è facile, ma sta funzionando - affermano - Venire allo scoperto, aprire il nostro territorio tanto piccolo, quanto ricco di storia, natura e voglia di non lasciare il passo all’abbandono, è il primo passo. La cultura trasforma la realtà, da sempre.”

Il dettaglio di tutti gli appuntamenti dell’estate dei Paesi Futuri è consultabile anche sul sito www.montagnafutura.com.

GLI APPUNTAMENTI DEI PAESI FUTURI

24 maggio Festa a Colombero, Roccasparvera

23-24-25 maggio Festa di San Venanzio, Valloriate

14 giugno La Festa degli Artisti a Rittana

22-23 giugno Festa San Giovanni nel Distretto: musica, falò e teatro a Rittana, Roccasparvera, Moiola e Valloriate

1-6 luglio XIV edizione del Nuovi Mondi Festival a Rittana

5 luglio Festa a Castelletto di Roccasparvera

19-20 luglio Festa dell’estate a Valloriate

25-26-27-28 luglio Festa di San Gioacchino a Piano Quinto di Roccasparvera

3 agosto Memoria della Resistenza e della civiltà alpina a Chiot Rosa – Rittana

28 agosto San Membotto a Moiola

7 settembre Festa della Madonna delle Grazie a Roccasparvera

26-27-28 settembre Festa di San Michele a Valloriate

18-19-20-21- 22 settembre Festa patronale a Castelletto di Roccasparvera