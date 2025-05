“Turismo Outdoor”: a Cartignano un importante convegno

Parlare di montagna e di futuro. È in arrivo a Cartignano un incontro davvero importante. Sabato 17 maggio, alle ore 9, presso l’Ala polifunzionale, l’Unione Montana Valle Maira e il Comune di Cartignano, con il patrocinio della Regione Piemonte ed in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Compagnia del Buon Cammino proporranno infatti il convegno dal titolo “Turismo Outdoor: sviluppo, evoluzione, criticità e ricadute economiche per i territori della Provincia di Cuneo”.



Ad introdurre e moderare la giornata sarà Ermanno Bressy della Compagnia del Buon Cammino. Dopo i saluti del presidente dell’Unione Montana Valle Maira Francesco Cioffi e del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, interverranno i seguenti relatori:

Mauro Bertolino: funzionario della Regione Piemonte Settore Sviluppo della Montagna, il suo contributo sarà su “Le azioni regionali a supporto dell’outdoor”;

Andrea Costa: funzionario regionale presso Ufficio Turismo Provincia di Cuneo, affronterà come tema “Sentieri della Provincia di Cuneo dal dopoguerra ad oggi”;

Fulvio Romano, socio della Società Meteorologica Italiana e collaboratore de La Stampa, il suo intervento avrà come titolo “Camminando tra le stagioni che cambiano (Excursus sul clima cuneese)”;

Bruno Migliorati: presidente CAI Piemonte, dialogherà con il pubblico su “La carta etica della montagna”;

Francesco Carbonero: economista PhD Ufficio Studi Fondazione CRC, farà un intervento dal titolo “Il turismo outdoor provinciale: spunti dal Quaderno 42 di Fondazione CRC”;

Giovanni Neyrone: presidente Consorzio Turistico Valle Maira, parlerà di “Strutture e azioni del Consorzio Turistico Valle Maira”;

Andrea Marino: architetto e socio di Studio Tautemi, affronterà il tema “Aree Interne e turismo”;

Roberto Colombero: presidente Delegazione Uncem Regionale, dialogherà con i presenti in un intervento intitolato “Il ruolo del turismo sostenibile nelle Green Communities”.



Seguiranno poi gli interventi del pubblico e le conclusioni con Marco Gallo, assessore alla montagna del Consiglio Regionale. Al termine dell’incontro seguirà un rinfresco per i presenti, mentre nel pomeriggio ci sarà la possibilità di fare una breve passeggiata sui sentieri di Cartignano con la Compagnia del Buon Cammino.



L’appuntamento, ad ingresso libero, è realizzato con la collaborazione della Pro Loco di Cartignano.