CALCIO / E’ fusione tra Alba Calcio e Albese: la capitale delle Langhe avrà un’unica società di vertice

Una notizia che era nell’aria da qualche tempo e che ha trovato conferma con l’accordo sancito ieri dai vertici delle due società.

La storica Albese Calcio e l’Alba Calcio, le due principali realtà calcistiche della capitale delle Langhe, uniranno le proprie forze per dare vita a una nuova società che punti a diventare uno dei principali punti di riferimento sportivi della provincia.

L’annuncio arriva dopo la firma dell’accordo, avvenuta nella serata di martedì 13 maggio, tra il nuovo presidente dell’Alba Calcio, Maxim Pioggia, che recentemente ha preso il posto dello storico presidente Gianni De Bellis, e l’ex patron biancazzurro Gennaro Castronuovo.

L’operazione rappresenta un passo storico: l’Albese Calcio, società fondata nel 1917 e protagonista di un passato importante tra Serie C e Serie D, entra ufficialmente a far parte del progetto sportivo dell’Alba Calcio. L’accordo sancisce l’inizio di una nuova era per il calcio cittadino, con l’obiettivo di rafforzare la presenza albese nei campionati regionali e nazionali e di valorizzare il patrimonio sportivo locale.

Secondo quanto emerso, la nuova società manterrà il nome e il logo dell’Albese, scegliendo di proseguire con i colori storici biancoazzurri e la tradizione ultracentenaria del club. La categoria di ripartenza sarà l’Eccellenza, grazie al titolo sportivo dell’Alba Calcio. La presidenza sarà affidata a Maxim Pioggia, mentre Gianni De Bellis resterà nel direttivo. Gennaro Castronuovo, invece, dopo nove anni alla guida dell’Albese, non ricoprirà più incarichi nella nuova realtà.

Un altro tassello fondamentale sarà la creazione di un unico settore giovanile, che unirà le migliori risorse tecniche ed educative delle due società, con l’ambizione di costruire un vivaio forte e radicato nel territorio, capace di formare i talenti del futuro e di diventare un punto di riferimento per l’ampio territorio di Langhe e Roero.

«Con questa unione vogliamo dare vita a una grande realtà calcistica che porti lustro alla città di Alba – ha dichiarato Maxim Pioggia –. L’obiettivo è chiaro: costruire un gruppo forte, ambizioso e radicato nel territorio, capace di unire tradizione e futuro. Alba merita una squadra all’altezza del suo nome, e faremo di tutto per renderla protagonista».

Nei prossimi giorni saranno svelati ulteriori dettagli sull’identità della nuova società, che si prepara a scrivere una pagina importante nella storia dello sport albese, con la convinzione che l’unione farà davvero la forza.