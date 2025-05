Il premio Amelia Earhart 2025 dei club Zonta della Granda a quattro giovani donne “che volano ” nello sport

Arianna Barale, Greta Colla, le sorelle Alice e Alessia Binello, sono le donne speciali che “volano nello sport” Premio Amelia Earhart 2025, scelte dai tre club Zonta della Granda, rispettivamente da Cuneo, Saluzzo, Alba Langhe e Roero.

La cerimonia avrà luogo sabato 17 maggio alle 18 nel salone d’onore del Municipio a Cuneo (via Roma n.28) essendo quest’anno il sodalizio femminile cuneese capofila e organizzatore del riconoscimento, alla sua 21°edizione.

Gli sport come il motociclismo, l’horseball, il rally automobilistico, sono gli ambiti sportivi in cui i club Zonta, hanno scelto le giovani campionesse, assegnando loro il premio intitolato ad Amelia Earhart, icona di Zonta International, prima donna pilota nella Storia del volo, il cui coraggio e passione sono diventati un modello femminile, portando avanti il sogno di abbracciare professioni prima di appannaggio maschile e di distinguersi in esse.

Le premiate sono tutte atlete di giovane età e “stelle del futuro” nelle loro discipline sportive: Arianna Barale pilota, campionessa di motociclismo, nota anche come Ari #41, scelta dal club di Cuneo che ha come presidenti Mara Rebuffatti e Silvia Quaranta; Greta Colla atleta della Nazionale di Horseball, squadra campione d’Europa, scelta dal club di Saluzzo co-presieduto da Tiziana Somà e Alessandra Piano; Alice ed Alessia Binello ( rallyinrosa) campionesse di rally automobilistico, premiate dal club di Alba, Langhe e Roero presieduto da Chiara Milanesio.

Alla cerimonia, aperta a tutti, interverranno autorità zontiane e Cristina Clerico assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, città che ha dato il patrocinio all’iniziativa.