Niente Illuminata, ma l'estate cuneese non si spegne, tra concerti e un nuovo evento: il "Drink & Art"

L'estate cuneese, orfana dell'Illuminata dopo nove anni, non sarà comunque spenta.

Anzi. Il Comune oggi ha ufficializzato i due concerti e spettacoli del 19 e 20 luglio, con i Tiromancino e il gruppo Ariacorte in Taranta Night featuring Sergio Berardo.

Ufficiali anche gli Eiffel 65 il 18 luglio in piazza Galimberti, data riportata da diversi siti specializzati. L'evento non è ancora stato annunciato da Confartigianato, ma la conferma c'è.

Icona dance, diventati famosi a livello mondiale con il singolo Blue (Da Ba Dee), sono il regalo di Confartigianato alla città di Cuneo per gli 80 anni di vita dell'associazione di categoria.

E ci sarà un concerto anche il giorno prima, il 17: su chi aprirà la quattro giorni di musica in piazza Galimberti, al momento non c'è nulla di ufficiale. Potrebbero esserci addirittura più artisti: i nomi in circolazione sono Allevi e Irene Grandi.

In attesa che anche l'artista del 17 luglio venga ufficializzato, possiamo annunciare una certezza.

"Drink & Art": è questa la grande novità dell'estate cuneese, un evento che accompagnerà i quattro venerdì di luglio e i primi due sabati di settembre, coinvolgendo via Roma e piazza Boves.

Da un'idea dell'associazione Millennium, di cui fanno parte Claudio Serale, titolare del Caffè Bruno, Francesco Corsetto e Enrico Riccardi, ha iniziato a prendere piede alla fine dello scorso anno, per poi essere presentata dopo che si è saputo che non ci sarebbe stata un'altra estate di Illuminata.

"Era da un po' di anni che ci stavamo dietro. Con la fine dell'Illuminata, che ha comunque portato tanta gente in città, abbiamo presentato la nostra alternativa al Comune, che l'ha accolta", spiegano Serale e Corsetto.

Le date sono il 4, l'11, il 18 e il 25 luglio. Ancora, il 6 e il 13 settembre.

Drik & Art è un evento attraverso il quale gli organizzatori vogliono valorizzare l'arte, l'intrattenimento e il mondo del beverage del territorio, con lo scopo di favorire l'aggregazione giovanile dei cuneesi, nel cuore della città, dalle 18 alle 24.

Saranno coinvolti i bar di via Roma e i locali di piazza Boves. Undici in totale quelli che hanno aderito all'evento. La formula sarà la stessa per tutti, in un'ottica di lavoro di squadra. In via Roma ci saranno quattro deejay e un quinto animerà invece piazza Boves.

Le sei serate saranno all'insegna di degustazioni esclusive, musica e spettacoli, con un programma vario. Non mancheranno le serate sponsorizzate, come quella Aperol, gli spettacoli di Mirabilia nel primo sabato di settembre e tanti altri eventi, anche di sport.

A breve verranno svelati tutti i dettagli: la formula sarà quella del pagamento di un ticket che darà diritto a varie degustazioni. Presente anche un gazebo per la distribuzione dell'acqua e tutti i bar venderanno l'alcool test a prezzo calmierato.

Un luglio davvero ricco in città, con tante novità. Concerti, come i cuneesi chiedevano da tempo, e l'animazione in via Roma.

Ad agosto tutti in vacanza e poi si riprende a settembre, con altre due serate - questa volta di sabato - di "Drink & Art", per festeggiare l'avvio del nuovo anno scolastico.