“Una Giornata Solidale per la VITA”, prevenzione, salute e solidarietà a Castagnole delle Lanze in collaborazione con l'Asl Cn2

In occasione della Festa della Barbera 2025, la comunità di Castagnole delle Lanze si unisce alle ASL AT e CN2 per promuovere una giornata dedicata alla prevenzione oncologica, alla promozione della salute e alla raccolta fondi a sostegno della ricerca clinica, Studio Clinico GREAT – ASL CN2.

L’iniziativa si svolgerà giovedì 22 maggio 2025 e prevede un ricco programma di attività sanitarie, divulgative e culturali durante tutto l’arco della giornata.

L’invito è rivolto a tutti.

MATTINA – Ambulatorio Mobile in Via Roma

A partire dalle ore 9:30, durante il tradizionale mercato settimanale di San Bartolomeo, sarà presente in via Roma un Ambulatorio Mobile con un infermiere specializzato, disponibile gratuitamente per: • Misurazione della pressione arteriosa • Controllo della glicemia • Consulenza su stili di vita salutari e prevenzione oncologica

POMERIGGIO – Conferenza Divulgativa sulla Prevenzione

Alle 18:30, presso la suggestiva Chiesa dei Battuti Bianchi, si terrà la conferenza dal titolo “Costruire la salute passo passo: il ruolo fondamentale della prevenzione oncologica”. Sarà un importante momento di informazione aperto a tutta la cittadinanza per riflettere sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro:

Relatori:

• Dott. Luca BURRONI, Direttore Sanitario ASL CN2

• Dott.ssa Cinzia ORTEGA, Direttore dell’Oncologia ASL CN2

SERA – Apericena solidale e spettacolo musicale

A partire dalle ore 20:00, la serata si aprirà con un’apericena solidale (quota di partecipazione: 20,00 €) il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica. L’apericena sarà allietata dalla splendida voce di GABRIELLA BONINO, finalista di IO CANTO SENIOR e, a seguire, presso il Palco Belvedere, spettacolo con la partecipazione di: ENRICO LUPARIA – Show Man | Live Music | DJ Set

“Una Giornata Solidale per la VITA” rappresenta un’occasione unica per promuovere la salute, sostenere la ricerca e rafforzare il senso di comunità, nel cuore di una delle feste più amate del territorio. In memoria di Max, Mario, Paolo, Marco, Joce, Miriam, Mauro, Piera, Nicolò e di tutti coloro che portiamo nel cuore.

Per informazioni e prenotazione apericena, non obbligatoria ma consigliata per aiutare l’organizzazione, contattare il numero +39 348 0709447.