Evolution Gym protagonista al Venezia Jiu Jitsu Challenge: Il Predator Team conquista tre podi

Grande prestazione del "Predator Team", squadra agonistica della palestra Evolution Gym di Mondovì, al prestigioso "Venezia Jiu Jitsu Challenge 2025", uno dei tornei più competitivi del panorama nazionale.

Gli atleti del team monregalese si sono distinti per determinazione, tecnica e spirito combattivo, conquistando un oro e due argenti, oltre a importanti conferme sul piano del rendimento individuale.

Mirko Salinitro (cintura blu) si è messo in evidenza nella categoria Open No Gi, dove ha ottenuto tre vittorie per finalizzazione (leva alla caviglia, armbar e leva di spalla), cedendo solo in finale contro un avversario fisicamente superiore.

Il secondo posto è arrivato al termine di una prestazione eccezionale, dopo aver già disputato incontri impegnativi nelle categorie No Gi -85,5kg (perso per leva alla caviglia) e Gi -88kg, dove ha lottato con grinta nonostante la stanchezza accumulata.

David Oggero (cintura viola) ha brillato nella categoria Gi -76kg Master 1, dove ha conquistato l’oro sottomettendo entrambi gli avversari con americana e mata leão, dimostrando tecnica e lucidità.

Meno fortunati gli incontri nelle categorie No Gi, dove ha tenuto testa ad avversari molto più pesanti, perdendo di misura nel girone all’italiana e venendo sottomesso nell’Open da un avversario particolarmente mobile e creativo.

Loris Dotta (cintura blu) ha chiuso il suo torneo con un ottimo argento nella categoria Gi -70kg Adult, dopo due vittorie nette per mata leão e una finale persa ai punti.

Nei turni precedenti, Loris aveva mostrato grande coraggio anche nelle categorie No Gi e Open, affrontando senza timore avversari molto più pesanti, tra cui il vincitore dell’Open.

Con un medagliere che conta 1 oro e 2 argenti, l’Evolution Gym può ritenersi più che soddisfatta dei risultati ottenuti.

Oltre che con le sudatissime medaglie, gli atleti del Predator Team tornano a casa con preziosa esperienza, confermando il costante lavoro svolto in palestra e la crescita del gruppo agonistico.

L’appuntamento è al prossimo torneo: il Predator Team è pronto a tornare sul tatami, più affamato che mai.