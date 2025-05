Calderoni (PD): "Buon inizio con il Cuneo Montagna Festival. Ora vanti con il dialogo tra territori e politica"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del consigliere regionale Mauro Calderoni (PD).

Una straordinaria occasione di incontro e confronto quella offerta dai Dialoghi territoriali per la Mezzaluna alpina, nell’ambito del Cuneo Montagna Festival, che ha riunito amministratori, cittadini, professionisti e rappresentanti del Terzo settore attorno a un tema cruciale per il futuro del nostro territorio: il rilancio delle aree montane e perimontane della provincia di Cuneo.

Un dialogo aperto e partecipato che ha riportato al centro l’antica e profonda relazione tra le valli alpine e i fondovalle, cuore pulsante della storia e dello sviluppo sociale, culturale ed economico della Granda. In un tempo segnato da crisi ambientali, demografiche e sociali, riscoprire e rinnovare queste relazioni è oggi un’urgenza e una straordinaria opportunità per costruire nuovi modelli sostenibili di vita e di sviluppo nelle aree interne.

L’incontro ha preso le mosse dai risultati della ricerca “Mezzaluna alpina. Dinamiche e prospettive dei territori metromontani della Provincia di Cuneo”, realizzata dal gruppo di lavoro del Centro interdipartimentale “Future Urban Legacy Lab – Full” del Politecnico di Torino, su incarico dell’Assessora alla Metromontagna della Città di Cuneo Sara Tomatis.

La ricerca ha individuato cinque ambiti strategici su cui riflettere e progettare: abitare, accessibilità, welfare, innovazione e qualità della vita tra cultura e natura. Nei tavoli di lavoro del format “Cantieri di futuro” si è costruita una preziosa rete di idee, visioni e proposte, alimentata dalla viva voce dei territori: un primo passo per dare forma concreta a un progetto di futuro condiviso per la metromontagna cuneese. Il Partito Democratico della provincia di Cuneo rilancerà questo percorso nel convegno pubblico “Aree interne, cuore pulsante del Piemonte – Proposte per un nuovo sviluppo sostenibile”, in programma martedì 27 maggio alle 18:30 nella Sala consiliare del Comune di Borgo San Dalmazzo (piazza Liberazione 6).

Sarà un’occasione per continuare a riflettere e proporre politiche capaci di rafforzare le comunità locali, sostenere le economie di prossimità, valorizzare l’ambiente e contrastare il declino demografico. Crediamo che le aree interne non siano periferie da assistere, ma centri vitali da sostenere: vere e proprie risorse strategiche per il Piemonte di domani, fuori dall’area metropolitana torinese e oltre le “Sette sorelle” della nostra provincia.