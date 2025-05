Santo Stefano Belbo: inaugurato l'ambulatorio di comunità

Alla presenza delle istituzioni regionali e comunali e dei vertici dell'ASL CN2, è stato attivato l'ambulatorio di comunità presso la Casa della Comunità di Santo Stefano Belbo.

Inaugurato il progetto che vedrà gli IFeC (Infermieri di Famiglia e Comunità) divenire pienamente attivi presso i paesi limitrofi di Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neviglie, Neive e Rocchetta Belbo.

In quest'ottica, in mattinata, si è svolto un altrettanto utile incontro per analizzare le esigenze e determinare il calendario di presenza nei comuni.