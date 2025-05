Gli alunni del comprensivo musicale di Mondovì protagonisti a Trento [VIDEO]

I ragazzi della Sezione a Indirizzo Musicale dell'Istituto Comprensivo 1 di Mondovì (classi 1ª, 2ª e 3ª) hanno partecipato alla 15ª edizione del concorso "Accordarsi è possibile”, organizzato dal locale Conservatorio Statale "Bonporti", dal "Liceo delle Arti" di Trento e Rovereto, dalla Provincia Autonoma di Trento.

Una modalità diversa di "gita scolastica": oltre alla socializzazione, alle visite guidate e allo svago, questi ragazzi hanno dedicato buona parte dei tre giorni di trasferta alle prove di concorso, dando evidenza della loro capacità di attenzione e concentrazione, in continuità con quanto appreso durante l'anno scolastico.

I giovani musicisti si sono impegnati in diverse categorie (solisti, ensemble, orchestre) ottenendo molti primi premi, tra cui spiccano i riconoscimenti all'orchestra della classe prima (con punteggio di 98/100) e alla grande orchestra con coro (punteggio di 100/100!).

"Noi docenti di strumento (Monica Agosto - violino, Alberto Bellavia - pianoforte, Gianpiero Gregorio - chitarra, Paola Parretta - flauto), insieme ai docenti accompagnatori Paola Bertolino, Maura Fracchia, Ilaria Gerbaudo, Marco Rizzo, Valentina Taricco) possiamo ritenerci decisamente soddisfatti, sia per i risultati ottenuti che per il comportamento lodevole dei ragazzi. Pensiamo che questi risultati si possano ottenere grazie a tre componenti essenziali: la materia musicale (che di per sé è formativa e favorisce l'autodisciplina), una didattica adeguata (facciamo il possibile) e un ambiente familiare che accompagni serenamente i ragazzi nel percorso”.



La scuola ringrazia l’autoscuola “La Subalpina” che ha sostenuto l’iniziativa consentendo di abbattere i costi di partecipazione per gli studenti.

IL VIDEO DELL'ESIBIZIONE QUI SOTTO: