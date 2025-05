Studentesse del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo in Irlanda per uno stage lavorativo

Nel periodo tra il 22 marzo e il 12 aprile, due studentesse del “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo, Chiara Lisa e Samantha Forniglia, sono state protagoniste di un periodo di stage lavorativo all’estero, presso l’azienda “Swan - Training institute" a Dublino, in Irlanda.

Le studentesse, infatti, hanno partecipato al progetto Erasmus+ Vet 2024-1-IT01-KA121-VET-000203481, organizzato dal Consorzio degli Istituti professionali di Sassuolo, che ha coinvolto studenti delle scuole di tutta Italia e ha dato loro l’opportunità di mettersi in gioco in un’esperienza di PCTO all’estero.

Durante tale periodo lavorativo, le ragazze hanno potuto affrontare diversi tipi di mansione all’interno dell’azienda, che si occupa di istruzione e formazione, confrontandosi con i colleghi irlandesi e con un ambiente nuovo, affrontando le sfide quotidiane legate alla lingua e alla gestione delle consuetudini e della cultura di un altro Paese, dimostrandosi flessibili, piene di entusiasmo e disponibili a maturare nuove competenze, sia in ambito lavorativo che personale.

“Il progetto Erasmus+ Vet è stato un percorso di scoperta e crescita. Ogni giorno è stata un’occasione per imparare qualcosa di nuovo, non solo sugli altri, ma anche su me stessa.” afferma Chiara Lisa, che poi prosegue: “Uscire dalla mia zona di comfort e affrontare situazioni nuove mi ha portato, infatti, a fare cose che nel mio Paese non avrei mai fatto. Sono tornata in Italia con maggiore consapevolezza di me stessa e del mondo che mi circonda, con più gratitudine per ciò che prima davo per scontato e con nel cuore le persone meravigliose che hanno reso questa mobilità indimenticabile. Dublino, con la sua vivacità e il suo calore, mi ha fatta sentire a casa.”

Dello stesso avviso Samantha, quando afferma: “a Dublino ho preso maggiore sicurezza di me, sono diventata ancora più autonoma e ho fatto cose che in Italia non avrei mai pensato di essere in grado di fare, per via delle mie insicurezze. A Dublino per la prima volta dopo tanto tempo mi sono sentita a casa, è una città in cui tornerei domani, devo anche ringraziare i miei compagni di viaggio che mi hanno sempre fatta sentire me stessa. E’ un'esperienza che tutti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita, perché ti arricchisce per sempre e non la si dimenticherà mai.”

Un ringraziamento sentito va al Consorzio degli Istituti professionali di Sassuolo, in particolare alla preside Rosanna Rossi e alla professoressa Cecilia Catellani per l’eccellente organizzazione, al docente accompagnatore, Lorenzo Carli, alla referente per l’Istituto Manuela Bosio e a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza, ma soprattutto al Progetto Erasmus+, per le opportunità uniche che dà agli studenti di tutta Europa.