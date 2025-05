Calcio a 7, CSI: il San Dalmazzo Gnunsens vince il campionato Open Eccellenza di Cuneo

Il San Dalmazzo Gnunsens si è aggiudicato il campionato Open Eccellenza di calcio a 7 organizzato dal CSI di Cuneo.

La finalissima si è disputata ieri sera, martedì 13 maggio, presso gli impianti sportivi di via Matteotti a Borgo San Dalmazzo, che hanno ospitato tutte le gare del campionato iniziato lo scorso settembre.

Nell’ultimo atto del torneo il San Dalmazzo Gnunsens si è imposto contro l’Olmense con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Cerrato e Civalleri (quest’ultimo autore di una doppietta).

A fine gara le premiazioni, con la consegna della Coppa. Durante la stagione regolare i vincitori avevano chiuso al secondo posto in classifica con 35 punti, alle spalle della stessa Olmense (38 punti), mentre in semifinale avevano eliminato il The Real Galacticos San Rocco. Entrambe le finaliste accederanno ora alle fasi regionali del campionato.