Gran Prix Italia Judo Esordienti: terzo posto per Giammario Francesco dell’ASD Valle Maira

È stata una giornata memorabile, sabato 10 maggio, a Montecchio (VI), per l’ASD Judo Valle Maira. All’interno del palazzetto comunale, si è disputato infatti il Gran Prix Italia, valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Nazionale.

Ad aggiudicarsi il 3° posto l’atleta Giammario Francesco. Esordiente kg 60, ha vinto tre incontri per Ippon (KO tecnico), perso il quarto per mancanza di concentrazione e, recuperato, ha disputato la finalina per il terzo posto, vincendola: “Francesco ha dimostrato miglioramenti tecnici - commenta il Maestro Diego Penone - gli manca ancora la continuità mentale, ma con questo terzo posto sale al secondo posto nella Ranking Nazionale”.

All’importante competizione, oltre a Giammario Francesco, hanno partecipato altri due atleti dell’associazione: Bonito Achille e Allione Diego.

Bonito Achille, Esordiente kg 55, ha perso il primo incontro e non è stato purtroppo recuperato, classificandosi al 33° posto: “Achille purtroppo non è entrato in gara dall’inizio - commenta Penone - Una giornata completamente da dimenticare visto le sue qualità”.

Allione Diego, Esordiente kg 50, ha vinto il primo incontro per Ippon, perso il secondo incontro con un avversario che poi ha vinto la categoria. Ripescato, non ha trovato la contiunità giusta per portare a casa l’incontro e si è classificato al 34° posto. Il Maestro Penone: “Per Diego un miglioramento dopo la gara di Settimo, con la continuità e l’entusiasmo che mette in allenamento sicuramente presto arriveranno anche risultati alla sua portata”.

I tecnici e il presidente si congratulano con gli atleti per l’impegno e gli ottimi risultati ottenuti.