Presentata a Roma la prima edizione della Granfondo Alpi del Mare, il presidente del CONI Malagò: "Esempio virtuoso di come lo sport possa fare sistema con il territorio"

Nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del CONI è stata presentata la prima edizione della Granfondo Alpi del Mare, in programma dal 19 al 21 settembre 2025 a Mondovì.

Un evento che si propone come molto più di una gara ciclistica: un fine settimana all’insegna dello sport, dell’inclusione, del turismo e della promozione del territorio, con il coinvolgimento attivo delle istituzioni, delle imprese e della comunità locale.

La Granfondo Alpi del Mare trasformerà Mondovì in una vera capitale del ciclismo, con un ricco palinsesto che unirà sport, cultura, enogastronomia e intrattenimento. Il Villaggio Expo accoglierà visitatori e appassionati con stand di aziende del settore, prodotti locali e artigianato. Non mancheranno talk, incontri istituzionali, pedalate gourmet tra i borghi del monregalese, attività per famiglie, tavole rotonde su sport e sostenibilità, e momenti conviviali come la cena di gala. Il culmine sarà la Granfondo, con percorsi spettacolari e servizi dedicati ai partecipanti, seguita da premiazioni, brindisi e musica nel cuore storico della città.

La presentazione è stata introdotta da Alberto Sarrantonio, moderatore dell’incontro, che ha sottolineato:

“La Granfondo Alpi del Mare è un progetto che unisce il territorio, valorizza lo sport e crea occasioni vere di condivisione. Sarà una festa per tutti: sportivi, famiglie, cittadini. Perché il ciclismo è storia, ma anche futuro.”

Le dichiarazioni dei protagonisti

Alla presentazione hanno partecipato personalità di spicco del mondo sportivo, istituzionale e imprenditoriale. La loro presenza ha testimoniato non solo l’interesse verso un evento ciclistico di grande rilievo, ma anche l’adesione convinta a un progetto che promuove inclusione, valorizzazione del territorio e sviluppo sostenibile attraverso lo sport. Un parterre eterogeneo e autorevole, che ha contribuito con visioni, esperienze e riflessioni a sottolineare il valore culturale e sociale della manifestazione.

Giovanni Malagò, Presidente del CONI:

“Il ciclismo è parte della nostra storia e del nostro immaginario collettivo. Eventi come la Granfondo Alpi del Mare rappresentano un esempio virtuoso di come lo sport possa fare sistema con il territorio, creando valore culturale, economico e sociale.”

Annalisa Minetti, Atleta Paralimpica, Responsabile Nazionale Disabilità di ACSI:

“Lo sport mi ha insegnato che ogni ostacolo può diventare una nuova partenza. La Granfondo Alpi del Mare è un evento che celebra l’inclusione e il coraggio di mettersi in gioco, indipendentemente dalle condizioni di partenza.”

Gianluca Santilli, Presidente Osservatorio Bikeconomy:

“La bikeconomy in Italia vale miliardi di euro e cresce costantemente. Investire in eventi ciclistici di qualità come la Granfondo Alpi del Mare significa valorizzare territori, generare indotto economico e favorire uno stile di vita più sano e sostenibile.”

Luca Robaldo, Sindaco di Mondovì e Presidente della Provincia di Cuneo:

“Mondovì è pronta ad accogliere il mondo del ciclismo con entusiasmo. Questo evento è un’opportunità straordinaria per raccontare il nostro territorio, unendo cultura, sport e turismo in un’unica visione strategica.”

Antonino Viti, Presidente nazionale ACSI:

“Lo sport amatoriale è il cuore pulsante del nostro sistema sportivo. La Granfondo Alpi del Mare incarna perfettamente i valori che l’ACSI promuove: partecipazione, benessere, coesione e inclusività.”

Emiliano Borgna, Presidente nazionale ACSI Ciclismo:

“Il nostro obiettivo è costruire un ciclismo moderno, sicuro e accessibile. La Granfondo Alpi del Mare è un format che guarda al futuro, capace di coinvolgere l’atleta competitivo e il cicloturista, in un’esperienza condivisa e coinvolgente.”

Federico Borgna, Consigliere Fondazione CRC, già Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia di Cuneo:

“Sostenere iniziative come questa significa investire nel capitale sociale del nostro territorio. La Granfondo è un esempio di come progettualità, passione e collaborazione possano generare impatto reale e duraturo.”

Flavio Borgna, AD Bongioanni:

“La nostra azienda ha sempre creduto nel valore dello sport come veicolo di cultura e responsabilità sociale. Sostenere la Granfondo Alpi del Mare è un modo per restituire al territorio ciò che ci offre ogni giorno.”

Cristiano Isnardi, AD LPM Prefabbricati:

“Oggi non basta più ‘sponsorizzare’. È importante vivere gli eventi, esserci con il cuore e con la testa. La Granfondo è una piattaforma perfetta per costruire relazioni autentiche con le persone e con la comunità.”

Alessandro Terreno, Assessore allo Sport del Comune di Mondovì:

“Crediamo nello sport come strumento educativo, sociale e promozionale. La Granfondo Alpi del Mare sarà un’occasione unica per avvicinare i giovani al ciclismo e rendere lo sport sempre più centrale nella vita cittadina.”

Giovanni Monge Roffarello, fondatore Officine Mattio e co-ideatore dell’evento:

“Abbiamo immaginato un evento che fosse aperto, emozionante, autentico. Dove agonismo e passione convivano con scoperta, turismo e benessere. Questa è la nuova frontiera delle granfondo, e le Alpi del Mare sono il luogo perfetto per realizzarla.”

Nel corso dell’evento, il Sindaco di Mondovì ha simbolicamente consegnato a Giovanni Malagò la maglia ufficiale della Granfondo, con l’invito a prender parte attivamente alla manifestazione.