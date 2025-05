A Cuneo prosegue il progetto "Concentrazioni": a maggio focus su culture, economia e musica

Proseguono nel mese di maggio gli incontri pensati e proposti dalle cittadine e i cittadini che si sono attivati per creare occasioni di confronto e per abitare gli spazi urbani del quartiere. Ogni mercoledì dalle ore 17,30 alle 19,30 ha luogo “Non solo il Thè delle cinque”, uno spazio di incontro per chiacchierare, conoscersi, scambiarsi idee, nella sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro in via Silvio Pellico 10.

Tutti i mercoledì, dalle ore 17,30 alle 18,30, lo spazio è dedicato all’incontro, alle chiacchiere e all’ascolto per tutte le età (da 0 a 99 anni) e alla passeggiata/sportello del Comitato di Quartiere; dalle 18,30 alle 19,30 ci saranno, a rotazione, laboratori e incontri tematici.

La programmazione di maggio prevede:

- mercoledì 14 dalle ore 18,30 alle 19,30 ci sarà un incontro tra culture: un’occasione preziosa per incontrarsi, confrontare prospettive e arricchirsi reciprocamente attraverso lo scambio di idee, tradizioni e vissuti.

- giovedì 15 e 29 dalle ore 20,30 alle 22 si terranno due incontri dedicati ad approfondire i temi dei sistemi economici complessi e delle crisi economiche, curati da Andrea Bonino.

- mercoledì 21 maggio, dalle 18,30 alle 19,30, si parlerà sempre di economia, ma con un focus specifico su “Economia e immigrazione”, con Andrea Bonino.

- mercoledì 28 maggio, dalle ore 18,30 alle 19,30, torna l’appuntamento di “Cantiamo insieme”, laboratorio di musica e canto a più voci, con Adè e Susanna.

Lunedì 29 maggio torna l’Agorà di Cuneo Centro: l’incontro periodico di condivisione, uno spazio di confronto aperto per conoscere le iniziative in corso nel quartiere e costruire nuove sinergie e collaborazioni. L’incontro si terrà presso il Punto Meet (Via Leutrum, 7) dalle 18 alle 20. Le attività sono gratuite, aperte a tutti/e e nascono dalla proposta di alcune cittadine e cittadini che hanno voglia di sperimentarsi in azioni concrete a favore del quartiere, con la collaborazione del comitato di quartiere Cuneo Centro. In questo processo di attivazione i cittadini sono affiancati dagli operatori sociali delle cooperative Emmanuele e Momo all’interno del progetto Concentrazioni, attivato a ottobre 2024.

Il progetto Con-Centr-Azioni è finanziato da Fondazione CRC nell’ambito del bando “Impegnati nei diritti” ed è realizzato da un partenariato in cui collaborano:

organizzazioni del Terzo Settore: Cooperativa Emmanuele, Cooperativa Momo, Collettivo Zaratan APS, Comitato di quartiere Cuneo Centro

istituzioni locali: Comune di Cuneo e Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese