Genola si prepara a inaugurare "La Via dei Dolci" e al conferimento del De.Co. alla sua Quaquara

Il Comune di Genola è lieto di annunciare l'inaugurazione di "La Via dei Dolci", un evento dedicato alle tradizioni dolciarie locali, che si terrà il 18 maggio dalle ore 11 in via Roma, Genola. Questa manifestazione rappresenta un'importante occasione per valorizzare e promuovere le specialità gastronomiche del territorio, con particolare attenzione alla Quaquara, il dolce tipico di Genola.

La Quaquara è un biscotto tradizionale preparato con burro, zucchero, farina di grano tenero, uova, scorza di limone e mandorle tritate. Il suo nome deriva dal termine piemontese "quaquara", che indica il maggiolino, insetto la cui forma ha ispirato quella del biscotto. Questo dolce viene storicamente prodotto nel forno comunale gestito dalla Pro Loco in occasione della festa di San Marziano, patrono di Genola, celebrata la terza domenica di maggio. La ricetta, tramandata di generazione in generazione, rappresenta un simbolo dell'identità culturale e gastronomica del paese.

Durante l'inaugurazione di "La Via dei Dolci", verrà ufficialmente conferito alla Quaquara il marchio De.Co. (Denominazione Comunale), riconoscimento che attesta l'origine e la qualità del prodotto, sottolineando l'importanza di preservare e promuovere le tradizioni locali.

L'evento si inserisce nell'ambito della 52ª Sagra delle Quaquare, una manifestazione che ogni anno celebra questo dolce tipico attraverso una serie di iniziative culturali e gastronomiche. La sagra rappresenta un momento di aggregazione per la comunità e un'opportunità per i visitatori di scoprire le eccellenze del territorio.

Invitiamo la cittadinanza e i turisti a partecipare numerosi a questa giornata dedicata ai sapori autentici della nostra tradizione. Per ulteriori informazioni, visitare i canali social della Pro Loco Genola.

Vi aspettiamo per condividere insieme questo momento di festa e valorizzazione delle nostre radici culturali e gastronomiche.