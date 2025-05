Cuneo riparte con stile: Baranowicz il faro della nuova avventura in SuperLega

Cuneo Volley non perde tempo dopo il ritorno in SuperLega e inaugura il mercato con un colpo di grande impatto: Michele Baranowicz sarà il nuovo palleggiatore della formazione allenata da Matteo Battocchio. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma secondo fonti attendibili il regista avrebbe firmato proprio in queste ore, portando solidità, qualità e visione di gioco alla guida della manovra cuneese.

Per la formazione piemontese, fresca di promozione dalla Serie A2, si tratta di un innesto di grande spessore, che testimonia la volontà del club di affrontare la massima serie con serietà e ambizione. L’obiettivo dichiarato resta la salvezza. Baranowicz, monregalese classe 1989, è uno dei registi più esperti del panorama italiano: cresciuto nel vivaio di Piemonte Volley, ha militato in piazze storiche come Macerata, Modena e Piacenza. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia di Cisterna, confermandosi un punto fermo in cabina di regia.

Non tutte le operazioni, però, sembrano essersi incastrate. Sarebbe sfumato infatti il possibile arrivo dell’opposto cubano Gabriel García Fernandez, classe 1999, seguito con attenzione dal direttore sportivo Paolo Brugiafreddo. Il giocatore dovrebbe restare a Trento, spingendo Cuneo a riaprire il dossier opposto e a sondare nuovi profili per completare lo starting six.

Sul fronte degli schiacciatori, si attende ancora l’ufficialità sul nome che affiancherà Marko Sedlacek in posto 4. Il portale Volleyball.it ha rilanciato l’ipotesi Ivan Zaytsev, scatenando l’entusiasmo dei tifosi biancoblu, ma il presidente Costamagna continua a definire l’indiscrezione un semplice rumor, raffreddando al momento ogni aspettativa.

Nel frattempo, la panchina si arricchisce con l’arrivo degli schiacciatori ricevitori Claudio Cattaneo e Roland Gergye, pronti a offrire soluzioni valide e alternative nei momenti chiave della stagione.

Cattaneo, classe 1997, vincitore del campionato di Serie A2 con Grottazzolina nella stagione 2023/2024, ha già maturato esperienze significative con le maglie di Mondovì, Motta, Castellana Grotte e, nell’ultima stagione, Siena. Giocatore duttile, rappresenta una risorsa preziosa per la rotazione.

L’ungherese Gergye, classe 1993, arriva invece dal Tour, dopo aver giocato in club importanti come Olympiakos, Galatasaray e Maribor. Dotato di un attacco potente e di un servizio insidioso, porterà competitività al reparto schiacciatori.

Il mercato di Cuneo è in pieno fermento. Con l’arrivo di un profilo come Baranowicz e una rosa che si va costruendo attorno a esperienza e talento, il club si prepara a tornare in SuperLega con il giusto mix di entusiasmo e concretezza. L’obiettivo è chiaro: farsi trovare pronti.