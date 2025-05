Cuneo: verifica civici per il progetto “Italia 1 Giga”

Il Comune di Cuneo informa la cittadinanza che, nell’ambito della strategia nazionale per la Banda Ultra Larga promossa dal Governo e finanziata attraverso il PNRR, è in corso l’attuazione del bando “Italia 1 Giga”, finalizzato a garantire entro il 2026 una connettività a 1 Gigabit a 7 milioni di numeri civici su tutto il territorio nazionale.

In questo contesto, la società IQT CONSULTING S.P.A., incaricata da FIBERCOP S.P.A. per il censimento dei numeri civici nel Comune di Cuneo, sta conducendo i necessari sopralluoghi per la verifica dei civici inclusi nella nuova estensione del bando.

Si precisa che i controlli avverranno esclusivamente all’esterno degli edifici e non sarà richiesto l’accesso alle proprietà private. I tecnici incaricati potrebbero chiedere informazioni ai residenti nel caso in cui sugli edifici non fossero presenti i numeri civici, come previsto dalle normative urbanistiche vigenti.