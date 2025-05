Decreto PA: aumenti senza fondi, i Comuni montani restano esclusi

Il recente Decreto Pubblica Amministrazione, da pochissimo convertito, prevede che gli Enti locali possano aumentare i compensi del personale. Una questione molto complicata che, al netto del 'successo' formale, Uncem ha chiesto venga risolta per evitare che chi può pagare di più lo faccia, e invece in quei Comuni che non hanno risorse, gli stipendi non aumentino. Un bel problema, visto che il Decreto 'permette' gli aumenti senza però individuare risorse economiche aggiuntive per il comparto Enti locali. Quasi una beffa. Il cerino passa ai Sindaci.

Abbiamo suggerito a tutti cautela nell'esultare per il provvedimento. Rischiamo di farci male ed entrare in ulteriore problema, con i Sindaci che rischiano attacchi e pressioni dal personale, che vogliono risposte e aumenti, come scritto in legge, oltre a disparità forte tra Enti limitrofi. Si rischia il caos. Che deriva anche da un altro pezzo della norma che va corretto, come Uncem ha già più volte chiesto

Gli aumenti, assurdamente, secondo quanto scritto, non si possono applicare a Unioni di Comuni e Unioni montane di Comuni. Questi sono Enti locali ai sensi dell'articolo 32 del TUEL. Grave siano esclusi dalla norma. Non ha senso. Tantopiù, che in diverse parti d'Italia, queste Unioni hanno messo insieme tutto il personale di tutti i Comuni che ne fanno parte, perlopiù piccoli. Grandi o piccoli che siano gli Enti che li compongono, con le Unioni e le Unioni montane si sono uniti i Comuni nel gestire funzioni, servizi, personale.

Cosa ben diversa dalla 'fusione tra Comuni' che distrugge storia e personalità degli Enti. Le Unioni vere dal Dl PA sono penalizzate. E questo è urgentemente da correggere con il Viminale e il Ministro, la Sottosegretaria Ferro. Serve una azione vera per modificare il Decreto PA convertito. Uncem farà la sua parte".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.