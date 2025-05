Garessio, ripulito il ponte romano di Piangranone grazie ai volontari del CAI

Importante intervento di pulizia nel Comune di Garessio nella giornata di ieri, mercoledì 14 maggio.

Grazie ai volontari del CAI Aldo Acquarone e Luciano Alberto, su segnalazione del municipio, è stato ripulito il ponte romano di Piangranone.

[Il ponte prima della pulizia]

La struttura si trova su quella che, storicamente, era via di collegamento tra la frazione Piangranone-Deversi e Biastianetti.

"Ringraziamo di cuore i volontari per questo intervento e per il loro continuo lavoro di recupero e salvaguardia di manufatti storicici e sentieristica - dicono dall'amministrazione -, importanti per il paese e per il territorio anche a livello turistico".