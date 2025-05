Giunta, Piva e Conti: ecco i vincitori del 22º ‘Dardanello’

I PREMIATI DEL ‘DARDANELLO’ 2025



Mario Giunta è nato nel 1985 a Roma. Esordisce sul web, scrivendo per alcuni siti romani, poi passa alla radio. Dal 2010 è conduttore del telegiornale di ‘Sky Sport 24’ e di numerose trasmissioni sportive sull’emittente. Tra queste, gli studi della Uefa Champions League, dell’Europa League e della Conference League. Conduce ‘La casa dello sport’ e ‘Fantashow’. Ha seguito come conduttore per ‘Sky Sport’, sempre sul fronte calcio, due Europei maschili, un Europeo femminile ed un Mondiale femminile. Ha pubblicato i libri ‘Guida turistica per tifosi in Europa’ con Bibliotheka editore e ‘Come sopravvivere al Fantacalcio’ per Sperling & Kupfer.



Andrea Piva è nato nel 1987 a Torino: ha cominciato a svolgere la professione giornalistica a partire dal 2008 con il settimanale ‘Corriere Sportivo'. Dopo due anni diventa caporedattore, mentre nel 2012 entra a far parte di ‘Toro.it’, per cui lavora tutt’ora con il ruolo di vicedirettore. Nel 2016 ha intrapreso una collaborazione con ‘Calciomercato.com’. Dal dicembre 2022 è collaboratore di ‘Tuttosport’ per cui segue il Torino, ma anche il calcio internazionale. È intervenuto più volte come ospite in emittenti televisive locali, in particolare ‘Grp VeraTv’.



Beppe Conti, classe 1951, è torinese. Tra i 15 e i 19 anni corre in bici per il Gs Barbero: alla conclusione dell’esperienza sportiva ha all’attivo ben 10 gare vinte. A 22 anni entra nella redazione di Torino de ‘La Gazzetta dello Sport’ occupandosi di calcio al fianco di Guido Magni. Professionista dal 1975, passerà poi a ‘Tuttosport’ sotto la direzione di Gian Paolo Ormezzano. Con Piero Dardanello gli orizzonti si ampliano: segue ciclismo, calcio e sci. Nel 2009 diventa commentatore di ciclismo per la Rai. È autore di numerosi saggi e pubblicazioni sul tema della storia delle due ruote (ma non solo): tra questi, in particolare, meritano una menzione ‘Toro ‘76’ sull’ultimo scudetto vinto dai Granata e ‘Gustav Thöni. Olimpiadi, Mondiali, 4 coppe. I trionfi dell'uomo e del mito’. Le ultime uscite in libreria sono ‘Il giallo del Tour’ e ‘Imprese leggendarie del ciclismo’. Di prossima pubblicazione ‘Il Sultano’, dedicato a Jacques Anquetil. Conti si è aggiudicato, tra l’altro, il premio ‘Coni-Ussi’ nel 2005 (sezione stampa scritta), il premio ‘Bruno Raschi’ nel 2020 e il premio ‘Selezione Bancarella Sport’ nel 2021.