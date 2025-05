Incontro con i The Kollege, protagonisti questa sera all’Open Baladin di Cuneo

La città di Cuneo si prepara ad una serata di musica energica, emozionante e giovane. Appuntamento questa sera, giovedì 15 maggio, alle ore 21 presso l’Open Balandin con i The Kollege.

Dal 9 maggio è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica il nuovo singolo "Fucking Dream", domani l'uscita dell'album d'esordio "Sensibility" e questa sera in anteprima per il pubblico ci sarà un release party dell’album, durante il quale suoneranno tutti i brani del disco.



THE KOLLEGE: UN SOUND CHE SA DI ROCK E FUNK

Orgoglio cuneese! Il gruppo nasce nel 2022 dall'idea di due fratelli, Alessandro e Lorenzo Borra. Di 17 e 18 anni, polistrumentisti e figli d'arte, viaggiano per l'Italia e l'Europa come artisti di strada, partecipando a vari festival internazionali con i loro genitori sin dalla tenera età di 7 e 9 anni. Nel 2023, l’incontro con il 15enne Paolo Boasso, un amico d'infanzia anche lui polistrumentista e figlio d'arte. I tre si uniscono dando vita al progetto musicale:

“Il nome è nato per caso, per una fortunata coincidenza circa due anni fa - ci raccontano gli artisti - Era un po’ che ci pensavamo: cercavamo qualcosa che ci rappresentasse, che fosse anche un po’ concettuale, originale ed anche non già utilizzato, ma non lo trovavamo. Un giorno eravamo in macchina con nostro padre e lui ad un certo punto legge una scritta, ‘College’. La scritta era con la C e noi abbiamo pensato di chiamarci The Kollege con la K, più rock!”

Dal 2024 i The Kollege hanno iniziato a farsi notare nelle scene musicali di Piemonte e Liguria. Un anno fa, nel maggio 2024, l’uscita del loro primo singolo inedito intitolato “You’re my soul & I’m your body”, mentre a luglio 2024 un altro inedito, “Get out of museo mind (ADALINE)” il loro secondo singolo.

Cantante e chitarrista Alessandro Borra, batteria e pianoforte Lorenzo Borra, basso e sax Paolo Boasso. I The Kollege traggono ispirazione dalle radici del rock'n'roll, del blues e del reggae: “L’ultimo brano dell’album è proprio un pezzo reggae perché ci ritroviamo molto nei messaggi di questo genere musicale, in modo particolare di Bob Marley che è uno dei nostri idoli assoluti”.

DEDICATO A CHI HA ANCORA FAME DI VITA



È energia pura la musica dei The Kollege, ma soprattutto messaggio: voce per chi ha ancora fame di vita, dedicata a chi non si arrende all'indifferenza e a chi crede che con essa si possa cambiare qualcosa. Alessandro è colui che ha scritto la maggior parte dei testi, ma tutti tre i ragazzi si dedicano alla scrittura e ciò che nasce è sempre frutto di una bellissima sinergia.

"Sensibility", l'album di debutto, è un urlo di libertà, un fuoco che brucia di passione, ribellione e speranza. Dodici sono in totale le tracce, animate dalla voglia di vivere senza rimpianti, di credere in qualcosa di piu grande del denaro, dal desiderio di restare umani:

1. NIHILISM

2. FUCK THE FAME

3. SHUT US DOWN

4. PAIGE

5. MY ENEMY

6. FUCKING DREAM

7. HAPPINESS NO PLEASURE

8. GET OUT OF MY MIND (ADALINE)

9. YOU’RE MY SOUL & I’M YOUR BODY

10. ALL IN ALL

11. MARY

12. I WON’T PRAISE MOM

“Fucking Dream”, il singolo che anticipa l’album, è un brano che nasce dall'esigenza di ‘risvegliare’ chi vive intrappolato in una realtà illusoria, in un sogno fatto esclusivamente di illusione, apparenza e culto del denaro. Il brano invita infatti ad aprire gli occhi ed a rifiutare una societa che si nutre di finzione e superficialit

“È un invito a scegliere la realtà - raccontano i The Kollege - a guardarsi dentro e a non avere paura di diventare migliori. Nell’ignoranza non c'é preoccupazione, ma noi scegliamo la consapevolezza e l’azione per costruire un mondo migliore”.

Il videoclip, dinamico e dallo stile urban, è stato realizzato interamente dai The Kollege ed è stato realizzato nella zona H di Alba

