Per il quarto anno consecutivo il cuneese Marcello Carrara tra i 100 migliori commercialisti d’Italia secondo Forbes

Dalla Langa a Cernobbio, passando per Roma, Milano e fino a Southampton, dove collabora con uno studio specializzato nella fiscalità internazionale per operatori e-commerce. È la traiettoria – concreta e simbolica – del dottor Marcello Carrara, commercialista cuneese che nei giorni scorsi è stato inserito per la quarta volta consecutiva tra i 100 migliori professionisti d’Italia selezionati da Euroconference e TeamSystem con il supporto editoriale di Forbes Italia.

Classe 1962, originario di Garessio e cresciuto a Narzole, Carrara è stato premiato nella splendida cornice di Villa Erba, sul lago di Como, con il riconoscimento nella categoria “Crescita e competenze”. Un attestato che va oltre il curriculum e sottolinea la capacità di innovare, sviluppare valore e costruire reti professionali durature. Il professionista cuneese è stato indicato da Forbes tra i migliori 25 commercialisti italiani per la sua area di riferimento.

"Innanzitutto un grande grazie a tutti i miei collaboratori in studio – ha dichiarato Carrara – perché se non ci fosse uno staff valido, certi risultati non si otterrebbero. Questo riconoscimento mi gratifica molto e dà merito all'impegno che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro".

Lo Studio Professionale Carrara Stp Srl, fondato dallo stesso Carrara, oggi conta 39 dipendenti con sede legale a Roma e uffici operativi a Narzole, Fossano e Milano. "Continuiamo a crescere: oggi – spiega – gestiamo per conto della piattaforma Amazon oltre 7.000 operatori internazionali per quanto riguarda la fiscalità in Italia, grazie anche alla collaborazione avviata nel 2016 con uno studio di Southampton, nel Regno Unito, specializzato in consulenza a soggetti esteri impegnati nel commercio elettronico".

Carrara ha iniziato la carriera nel settore vitivinicolo, per poi specializzarsi nel turismo e infine entrare, dal 2016, nel mondo dell'e-commerce. "Lo studio segue qualsiasi tipologia di attività, ma ci occupiamo in particolare di aziende vinicole, agenzie di viaggio e operatori online, oltre alla consulenza del lavoro".

L’edizione 2025 dell’evento “100 Best in Class” ha visto una giuria formata da esperti di comunicazione, economia e diritto selezionare i profili più rappresentativi tra oltre 500 candidati. Le quattro macro-categorie premiate – Crescita e competenze, Innovazione digitale, Valore economico e sviluppo del business e Giovani professionisti – fotografano la trasformazione in atto nel mondo delle professioni, tra digitalizzazione, fiscalità internazionale e nuove frontiere del lavoro.