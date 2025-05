Successo per la tredicesima edizione del Fitwalking del Monviso a Paesana.

La giornata è iniziata con un timido sole, ma nonostante ciò Piazza Piave si è riempita di sportivi, che sono accorsi numerosissimi. Alla chiusura delle iscrizioni, abbiamo registrato 305 presenze ed un equivalente di 1525€ donati alla Croce Rossa di Paesana. Questo rappresenta un grande traguardo considerando che abbiamo raddoppiato le iscrizioni rispetto all'anno passato.

Nonostante la pioggia dei giorni precedenti sono stati aperte 2 varianti (5 e 8 km), anche grazie agli interventi di bonifica effettuati dal Comune di Paesana

Al traguardo i partecipanti sono stati accolti da un golosissimo rinfresco dolce e salato per poi ritirare il pacco gara, che non è mai stato così ricco!! Quindi un grazie enorme va anche agli sponsor e alle attività commerciali che hanno sostenuto la manifestazione anche quest'anno e che sia di buon augurio per gli anni a venire.

Gli organizzatori (pro loco Paesana) ringraziano tutte le attività commerciali, associazioni e volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento molto sentito da tutta la popolazione.