Una montagna di storie (lette ad alta voce!): nasce il progetto per educare alla lettura la fascia di bambini dai 3 ai 6 anni

Grazie all’esperienza maturata da Noau | officina culturale, realtà cuneese attiva nella valorizzazione, nell’innovazione e nel welfare culturale, che da anni lavora nelle biblioteche - e in generale nei luoghi di cultura - per promuovere la lettura, è nato Una montagna di storie (lette ad alta voce!), un progetto di educazione alla lettura per la prima infanzia (3-6 anni). Finanziato dal bando «Leggimi 0-6» promosso dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), il progetto, di cui Noau | officina culturale è capofila, ha come obiettivo il potenziamento delle attività di lettura e di formazione nelle valli Stura, Grana, Maira, Gesso e Vermenagna.



Il progetto, avviato nel settembre 2024, è esito della sinergia tra diverse realtà che operano da tempo nella promozione alla lettura nella prima infanzia e lavorano a sostegno delle comunità, ovvero la Biblioteca civica di Cuneo e le biblioteche delle valli Stura, Grana, Maira, la cooperativa Emmanuele, le unioni montane delle valli Stura, Grana, Maira. E ancora, gli istituti comprensivi di Borgo San Dalmazzo, Caraglio, Dronero e Robilante e il Comune di Vernante, sostenitore del festival Imaginé, che si interseca con il progetto e ne arricchisce il programma con le sue attività.



Il progetto si rivolge a tre soggetti diversi - le scuole, le biblioteche e le famiglie - e prevede momenti formativi e informativi. Nei primi mesi è stata condotta una formazione sulle letture ad alta voce, «Leggere le immagini per leggere il mondo. Andata e ritorno», che ha permesso a 17 insegnanti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della primaria di costruirsi una cassetta degli attrezzi per progettare e tenere laboratori a partire da e intorno ai libri illustrati. La formazione sta proseguendo con una fase di sperimentazione in cui le insegnanti stanno organizzando, in collaborazione con Noau | officina culturale, alcuni laboratori con le classi. A febbraio il focus è stato sulle biblioteche con il percorso formativo per due gruppi di volontari lettura over 65 che proseguirà con alcune letture diffuse per il territorio. Adesso è il turno delle famiglie, che avranno la possibilità di partecipare con i loro figli alle letture e di prendere parte a momenti formativi e informativi.

Una Montagna di storie (lette ad alta voce!) punta a connotare le biblioteche oggetto del progetto come presìdi culturali territoriali, attraverso un'offerta specifica per il pubblico dei bambini della fascia 3-6 anni e delle famiglie in grado di collaborare con la comunità locale, e a responsabilizzare le risorse locali, in particolare quelle over 65. Il progetto vuole anche favorire la diffusione e la circolazione di saperi e conoscenze attraverso gli scambi tra realtà di diversi ambiti, incentivando i processi di educazione alla bellezza per le comunità attraverso la frequentazione di albi illustrati, luoghi dove sperimentare il senso di meraviglia, l’esercizio collettivo ad allenare lo sguardo, dove imparare a guardare da punti di vista diversi per praticare poi un’osservazione più attenta e consapevole e una nuova narrazione visiva dei luoghi.



Una montagna di storie (lette ad alta voce!) incontrerà le bambine e i bambini della fascia 3-6 anni della valle Stura e le rispettive famiglie lunedì 26 maggio a Borgo San Dalmazzo presso il Museo dell’Abbazia, venerdì 13 giugno a Roccasparvera in piazza Castello, venerdì 27 giugno a Demonte presso il Parco Borelli. Gli appuntamenti, in programma dalle 17 alle 18, sono realizzati in collaborazione con i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Demonte e Roccasparvera, l'associazione Pedo Dalmatia e il consorzio Valle Stura Experience. Le letture ad alta voce saranno a cura del gruppo over 65 Narratrici di magie, formatosi grazie al progetto; a supportarlo, le educatrici della cooperativa Emmanuele. Per gli adulti accompagnatori ci sarà un viaggio tra parole e immagini dei libri illustrati, con consigli di lettura leggeri, confronti e chiacchiere a cura di Noau I officina culturale. Gli incontri, con merenda finale per tutti, sono gratuiti con iscrizione obbligatoria. Iscrizioni per l'evento del 26 maggio al 388/4430110 (Marta) o via mail a marta.demontis@emmanuele-onlus.org , per quelli del 13 e 27 giugno al numero 327/9268399 (Alessia) o via mail a alessia.bagnis@emmanuele-onlus.org .