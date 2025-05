Poker Online: gli streamer e influencer italiani più seguiti del 2025

Nel vasto universo del Poker in Italia, sono diversi gli streamer e gli influencer che vale la pena seguire. Tra canali YouTube, Twitch e i principali social, gli appassionati del tavolo verde potranno carpire consigli e tecniche utili dai principali volti noti italiani.

Tali piattaforme sono ormai delle vere e proprie miniere di contenuti preziosi, utili non solo ai neofiti che si avvicinano al Poker online, ma anche a giocatori esperti che vogliono affinare la propria tecnica e cercare nuovi spunti strategici.

Tra questi, cinque in particolare brillano per abilità, tattica, freddezza nel gioco. Cinque campioni che hanno saputo farsi notare anche fuori dall’Italia. Oggi sono vere e proprie star del poker ed influencer guidati da uno spiccato spirito imprenditoriale, capaci di unire in un perfetto connubio l’arte dell’intrattenimento online e la loro eccezionale competenza strategica.

Le principali piattaforme in cui è possibile seguirli sono Twitch, YouTube, ma anche Instagram e X (ex Twitter). Ma chi sono questi fuoriclasse?

Mustapha Kanit

Poliedrico e ambizioso, nella sua carriera può vantare oltre 16,2 milioni di dollari in vincite live. È certamente tra i giocatori italiani più vincenti di sempre, e non a caso si piazza al secondo posto nella classifica italiana su The Hendon Mob.

Molto attivo in particolare su X e Instagram, differenzia bene i contenuti a seconda della piattaforma. Su X infatti si dedica agli aggiornamenti sulla sua presenza e partecipazione ad eventi importanti (internazionali e non), mentre su Instagram pubblica sessioni di training e highlight dei tornei internazionali.

Dario Sammartino

Impossibile non conoscere questo campione italiano, noto anche ai non appassionati di Poker. Con un braccialetto WSOP e 16,6 milioni di dollari conquistati dalle sue vittorie, Sammartino rappresenta l’Italia nel mondo, grazie al suo incredibile successo sia in tv che su YouTube. Sul suo canale ufficiale è molto attivo ed apprezzato dai fan, che ottengono analisi utili post-evento, tutorial strategici e tante interviste a grandi nomi del Poker internazionale.

Una combinazione di contenuti simili è sicuramente vincente per un campione che vuole farsi conoscere e ampliare il suo seguito, raccogliendo favori non solo da un pubblico più esperto ma anche dai neofiti.

Daniele Venditti Canelupo

Uno degli influencer più seguiti, specialmente su Twitch, dove conta oltre 80.600 follower. Nelle sue lunghe sessioni si dedica principalmente al cash game online e viene molto apprezzato per i suoi contenuti perché riesce ad alternare bene momenti di puro intrattenimento e divertimento a spiegazioni strategiche utilissime sia a chi vuole migliorarsi, sia a chi si avvicina al Poker.

In particolare, le sue dirette si distinguono per la comunicazione efficace, diretta, accessibile a tutti: il dono di Venditti è senz’altro quello di saper spiegare in maniera semplice concetti complessi, e la sua disponibilità all’interazione con i follower via chat lo rende davvero una perla rara.

Il campione romano è attivo anche su X e organizza spesso tornei e altri eventi con i suoi followers, mantenendo alto il senso di partecipazione nella sua community.

Giada Fang

In quanto a quote rosa, il mondo del Poker può andar fiero con Giada Fang, campionessa italocinese conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo nel Team Pro Online di PokerStars, di cui è stata brand ambassador ufficiale. Tra i suoi primati, vi è anche quello di essere una tra le pochissime donne europee ad aver ottenuto lo status di Supernova Elite, un prestigioso titolo riservato ai top grinder PokerStars.

La campionessa è molto attiva sui social: su Twitch sono presenti numerose lezioni live della PokerStars School, dove propone contenuti utili ai follower che vogliono imparare e migliorarsi. Su Instagram e X invece, condivide aggiornamenti su tornei, strategie e momenti della sua vita da influencer poker pro.

Raph Darko

Raphaël Gianfranceschi, meglio conosciuto online come Raph Darko, è oggi uno degli streamer emergenti più popolari su Twitch. L’italofrancese infatti conta quasi 5.000 followers ed è famoso in particolare per la sua strategia loose aggressive, perfetto connubio tra audacia e tattica.

Sul suo canale Twitch pubblica principalmente sessioni live in cui analizza le varie mani. Propone poi commenti tecnico-statistici e contenuti didattici mirati per il poker online.

Raph condisce col suo stile ironico anche altri contenuti, come i vlog di viaggio che crea quando partecipa ai tornei internazionali MTT. La sua comunicazione accessibile è una carta vincente che lo rende un vero e proprio punto di riferimento per fan e appassionati di Poker, specie quelli che cercano contenuti di qualità in lingua italiana.

Insomma, in un mondo che si fa sempre più digitale, streamer e influencer stanno cambiando per sempre le regole di apprendimento del poker online. Esperienza, passione, ma anche costanza e presenza sui social, ironia e una comunicazione efficace e accessibile, sono i denominatori comuni per classificarsi come una vera e propria guida per i giocatori di tutti i livelli. Seguire queste figure significa non solo rimanere aggiornati sulle ultime dal mondo del poker, ma anche imparare e migliorarsi direttamente con i propri campioni preferiti.











Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.