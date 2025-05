31ª Festa degli Spaventapasseri: "Grazie a chi ha collaborato per la riuscita dell'evento"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamenti dell'associazione culturale "Lo Spaventapasseri" a tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione della 31ª “Festa degli Spaventapasseri”

L’Associazione Culturale “Lo Spaventapasseri” di Castellar vuole ringraziare, a nome di tuƫti i componenti, il Comune di Saluzzo, il Municipio di Castellar, la Fondazione Amleto Bertoni, la Fondazione CRT, la Fondazione CRC, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, il comitato del Forno e i volontari dell’A.I.B. per la preziosa collaborazione economica, logistica e organizzativa offerta in occasione della 31° “Festa degli Spaventapasseri” che ha avuto luogo nelle prime due domeniche di maggio. Un particolare grazie va poi agli abitanti di Castellar che, come sempre, hanno partecipato compaƫti e a tuƫti coloro (bimbi, famiglie, scuole, associazioni, enti,…) che hanno voluto aderire (anche da parecchio lontano!) realizzando bellissimi spaventapasseri che hanno trasformato il nostro paese in un luogo da favola! Per concludere un grande ringraziamento a ogni persona che, in qualsiasi modo, ha offerto il proprio contributo per il buon esito della nostra festa. Grazie a tuƫti!