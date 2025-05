All’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno si celebra la Giornata internazionale degli studi clinici

Martedì 20 maggio si celebra, come ogni anno, la Giornata Internazionale degli Studi Clinici, un momento dedicato a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della ricerca clinica come motore di progresso scientifico e strumento indispensabile per migliorare i trattamenti e la qualità di vita delle persone.

Anche quest'anno, alcune tra le principali associazioni scientifiche italiane — FADOI, GIDM, SIMeF e AFI — con il supporto del Cluster Lombardo Scienze della Vita, incontreranno i cittadini per raccontare il valore della ricerca.

Per l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno si tratta di un appuntamento di particolare rilievo. Il centro, infatti, parteciperà attivamente a questa importante iniziativa insieme ad altri enti di prestigio nazionale, come il Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXIII e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze.

La partecipazione dell’ASL CN2 rappresenta un riconoscimento del ruolo crescente che essa sta acquisendo nel campo della ricerca clinica, a beneficio della comunità locale e di tutto il territorio.

Ricercatori e professionisti sanitari saranno presenti presso la hall del 3° piano del nosocomio per rispondere a domande e curiosità in tema di ricerca scientifica. Sarà un’occasione preziosa per avvicinare la ricerca alle persone, mostrando concretamente quanto il progresso scientifico passi anche attraverso realtà come quella di Verduno.