Ascoltare il canto degli uccelli, ammirarne il volo in una palude: due giorni di visita alla Riserva Naturale Crava Morozzo

Ascoltare il canto degli uccelli, ammirarne il volo in una palude o dall’alto di una scogliera, riconoscere un albero, inseguire una libellula sul prato, godersi il profumo di un fiore. Tutto questo sarà possibile sabato 17 e domenica 18 maggio con la Festa delle Oasi e delle Riserve della Lipu, 29 aree ricche di biodiversità e natura protetta in tutta Italia.

Tanto birdwatching, visite guidate dai volontari e dallo staff della Lipu, giochi e laboratori per i più giovani, corsi, censimenti, mostre fotografiche, presentazioni di libri e alcune emozionanti liberazioni di animali curati nei Centri recupero della Lipu: vasto il programma di iniziative – nell’anno in cui la Lipu festeggia i suoi 60 anni di attività - che si rivolge alle famiglie, ai ragazzi e agli appassionati di natura.

Il sistema delle Oasi e Riserve della Lipu nasce nel lontano 1979 con l’istituzione dell’Oasi Crava Morozzo, in Piemonte. Sottratte alla speculazione, alla caccia e al degrado, le oasi sono cresciute fornendo numerosi esempi di ripristino della natura, in anticipo di decenni sul nuovo Regolamento europeo del 2024, la Nature Restoration Law, per adempiere al quale anche l’Italia dovrà adottare, entro il 2030, misure di ripristino su almeno il 20% delle aree degradate a terra e a mare, mentre entro il 2050 il ripristino dovrà essere esteso a tutti gli ecosistemi degradati.

Ecco il programma nella RISERVA NATURALE CRAVA MOROZZO

sabato 17 maggio

ore 15,30: visita guidata alla riserva con aperitivo

Partenza ingresso lato Crava e aperitivo finale presso la foresteria dell'oasi (costo visita con aperitivo 10 € a persona, bambini fino a 4 anni gratis, bambini da 4 a 10 anni 7 €. Soci Lipu: adulti 7 €, bambini 5 € ) - Prenotazione obbligatoria

domenica 18 maggio

dalle 10 alle 18: al centro visite Giochi da tavolo a tema natura in compagnia dell'associazione culturale TRIS

ore 10,30: VISITA guidata alla riserva con partenza ingresso lato Crava (5 € a persona, gratis per i soci Lipu) - Prenotazione obbligatoria.

ore 11 e ore 15: Lettura animata e laboratorio creativo manuale per bambini dai 4 anni - appuntamento al centro visite (5 € a bambino, gratis per i soci Lipu) - Prenotazione consigliata.

Sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare la mostra “Meraviglie da salvare” al centro visite della riserva. Per l'occasione possibilità di degustare il “Pranzo delle Oasi” presso La Foresteria con menù a 12 € - bevande e caffè esclusi. Prenotazioni presso la Foresteria dell'Oasi al 3534722403