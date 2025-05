Borgo San Dalmazzo: i bambini della prima elementare protagonisti di “Monserrato in fiore”

Si è svolta ieri, sulla collina di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, la 5ª edizione di “Monserrato in fiore”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Santuario di Monserrato odv che ogni anno unisce educazione ambientale, cittadinanza attiva e valorizzazione del territorio.

Protagonisti assoluti dell’evento sono stati i bambini delle classi prime della scuola primaria, che con entusiasmo hanno piantato fiori e curato le aiuole che circondano il santuario, regalando nuova vita e colore a uno dei luoghi più suggestivi della città.

Presenti all’iniziativa anche la sindaca Roberta Robbione e l’assessora Michela Galvagno, che hanno voluto portare il loro saluto e ringraziamento ai piccoli cittadini, sottolineando l'importanza di iniziative come questa per trasmettere fin da subito il valore della cura e del rispetto per l’ambiente e dei luoghi “simbolo” della città.

I bambini hanno inoltre partecipato a due laboratori: un naturalistico condotto da Federico Pellegrino, che li ha guidati alla scoperta della biodiversità del luogo, stimolando curiosità, consapevolezza e senso di appartenenza e l’altro nella realizzazione di cartelloni dove è stata data la possibilità di esprimere la propria creatività.

A rendere possibile l’iniziativa anche il fondamentale supporto della Serra Lovera Fiori di Beguda, che ha fornito gratuitamente le piante e tutto il materiale necessario.

“Monserrato in fiore” si conferma - dicono i volontari dell’Associazione, un appuntamento speciale, capace di unire scuola, istituzioni e comunità in un progetto condiviso e ricco di significato. Siamo felici per la riuscita di questa giornata. Vedere i bambini all’opera con tanta gioia ed entusiasmo, intenti a prendersi cura delle aiuole e a piantare fiori intorno al Santuario, è il segno più bello del valore di questa iniziativa. Con Monserrato in fiore vogliamo offrire non solo un’occasione di educazione ambientale, ma anche un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e di amore per il territorio. È attraverso gesti semplici, come piantare un fiore, che si costruisce un senso profondo di appartenenza e responsabilità verso i beni comuni. Ringraziamo di cuore i docenti che hanno accettato il nostro invito, le istituzioni per la loro presenza. Un ringraziamento speciale va a Monica della “Serra Lovera Fiori” per il prezioso contributo che rende possibile ogni anno la realizzazione di questo progetto.