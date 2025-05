Domenica 8 giugno a Cherasco torna l’appuntamento con la “Giornata dei giardini e delle essenze”

Domenica 8 giugno Cherasco aderisce per il quarto anno consecutivo alla “Giornata dei giardini e delle essenze”, l’appuntamento organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Terre dei Savoia per promuovere spazi verdi urbani ricchi di storia, di fascino, di colori e di aromi e aprire in contemporanea tutti i giardini della rete.

L’antico Orto dei Padri Somaschi, all’ombra della cupola del Santuario della Madonna del Popolo, e il Giardino dei Semplici, attiguo all’antica Chiesa di San Pietro costruito sull'esempio dei giardini coltivati dalle comunità monastiche nel Medioevo, saranno al centro della manifestazione cheraschese che proporrà visite, workshop e anche una presentazione di un libro naturalistico.

Si potranno visitare i due giardini, aperti al pubblico dalle ore 10 alle 18.30: attraverso le audioguide gratuite a disposizione inquadrando il qr code si potranno conoscere la loro storia, le piante e le erbe che li compongono.

Il programma degli appuntamenti della domenica prevede:

- ore 11.00 presso il Giardino dei Semplici la presentazione del nuovo volume "Guida naturalistica di Cherasco" scritto da Bruno Tibaldi, edito dal Comune di Cherasco (attività gratuita);

- ore 15.00 presso l’antico Orto dei Padri Somaschi Kokedama workshop a cura di Bottega Botanica di Valeria Icardi: si procederà alla creazione di un Kokedama, un vaso totalmente naturale che può essere appeso o appoggiato. I partecipanti avranno a disposizione tutto il materiale e porteranno a casa la composizione e le istruzioni per le successive creazioni (costo 6 euro a partecipante);

- ore 16.30 presso l’antico Orto dei Padri Somaschi Terrarium workshop un progetto a cura di Selva Terrarium di Chiara Manchovas. Sarà realizzato un Terrarium workshop base, in cui i partecipanti completeranno una composizione personalizzata da portare a casa, dopo aver ascoltato una breve introduzione sulla storia e il funzionamento dei Terrarium (costo attività 10 euro a partecipante).

Per entrambi i workshop i posti sono limitati per cui la prenotazione è obbligatoria all’ufficio turistico telefonando allo 0172/427050.

«Anche quest’anno Cherasco torna a essere protagonista grazie all’impegno dell’associazione Terre dei Savoia, ospitando l’atteso appuntamento con I Giardini delle Essenze. – dice il sindaco Claudio Bogetti - Si tratta di una manifestazione culturale e botanica di grande rilievo, che si propone di valorizzare e promuovere gli spazi verdi urbani, veri e propri scrigni di storia, fascino, colori e profumi, che raccontano l’identità e le tradizioni del territorio. In occasione dell’evento il Giardino dei Semplici e l’antico Orto dei Padri Somaschi saranno protagonisti offrendo al pubblico un’occasione per scoprirli ed essere conosciuti».