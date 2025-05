In giugno a Bra la prima edizione del Casa Pride Festival

A giugno 2025 prende il via la prima edizione del Casa Pride Festival, un progetto diffuso ideato dall’associazione Casa Pride APS per celebrare il mese del Pride, con un calendario ricco di incontri, arte, musica, riflessioni e momenti di festa.

Casa Pride è un’associazione di promozione sociale nata a Bra con l’obiettivo di dare voce, spazio e forza alla comunità LGBTQIA+ e a chiunque creda in una società più giusta, accogliente e plurale. Un luogo fisico e simbolico, intersezionale e transfemminista, che costruisce cultura, relazioni e diritti dialogando con il territorio e le istituzioni.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Bra, che con il suo sostegno dimostra come l’impegno per la comunità LGBTQIA+ possa e debba partire dalle amministrazioni locali, trasformandosi in politiche concrete di inclusione. Grazie anche alla Biblioteca Civica di Bra, alla libreria Ubik Crocicchio, alla Gender Equality Commission dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e a tutte le persone e gli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile questo festival.

CALENDARIO EVENTI – CASA PRIDE FESTIVAL 2025

Tutti gli appuntamenti si tengono a Bra.

Talk - Mercoledì 4 giugno, ore 21:00 – Sala Centro Polifunzionale Arpino Non volevo essere un duro Un dialogo sulle maschilità possibili, tra autocoscienza, emozioni e libertà dagli stereotipi. Con: Gabriele Guadagna – attivista dell’associazione Mica Macho, che si occupa di autocoscienza maschile e formazione. Sara Dellapiana – antropologa ed esperta di questioni di genere.

Talk - Mercoledì 11 giugno, ore 21:00 – Sala Centro Polifunzionale Arpino A casa tutto bene? Un incontro sul benessere mentale delle persone queer e sulla creazione di spazi sicuri. Con: Latika Dabbene – psicoterapeuta cognitivo-costruttivista e parte del direttivo di Casa Pride. Francesca Mucciarone – psicologa, membro dell’associazione Quore e dell’equipe del To-housing per persone LGBTQIA+.

Concerto | Sabato 14 giugno, ore 21:00 – Parco della Zizzola Alec Temple – Live Un concerto tra synth, mitologia ed elettronica, per l’apertura di Artico Festival. Alec Temple è un progetto alt-pop di Alessandro Zavoli e VAGO XVII, vincitore del Premio Buscaglione.

Talk | Mercoledì 18 giugno, ore 21:00 – Sala Centro Polifunzionale Arpino Identità non uniformi Un confronto sui corpi queer in contesti normati come polizia ed esercito, e sulla convivenza di genere nella società. Con: Alessio Avellino – attivista trans, poliziotto, sociologo, autore del libro “(Non) è stata colpa mia”. Sofia Darino – attivista trans, presidente di Maurice GLBTQ, consigliera del Torino Pride. Associazione di Promozione Sociale Casa Pride Bra (CN) – Via Audisio 5 – Tel +39 375.8070230 – E-mail info@casapride.it – CF 90064400048 www.casapride.it

Evento - Giovedì 19 giugno, dalle ore 19:00 – Caffè Cavour Serata Open Un appuntamento informale e inclusivo per ritrovarsi, conoscersi e creare comunità. A cura della Gender Equality Commission dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Talk | Sabato 21 giugno, ore 21:00 – Auditorium BPER Banca Tra cielo e arcobaleno Un dialogo su fede e queerness, per una spiritualità che unisce. Con: Diego Passoni – deejay, scrittore e volto queer noto della radio e della TV italiana. Marco Grieco – giornalista vaticanista, esperto di tematiche religiose e diritti civili. Francesco Sciotto – pastore valdese della Chiesa di Torino, promotore di inclusione spirituale.

Party | Sabato 28 giugno, dalle ore 18:00 – Giardino del Belvedere SLAY – Queer Party Una festa esplosiva per celebrare la libertà di esprimersi. Con: DJ Moonray – house, techno e pop elettronico. BANANAMIA – la serata queer cult di Torino, tra performance e cultura club. DJ set di: Fuori di Head, Labe, Torretta, SuperPippo, Biskottino.

Arte | Domenica 29 giugno, ore 11–19 – Porticato di Corso Garibaldi “Pride Not Prejudice” Una mostra che accende visibilità su corpi, desideri e identità fluide. A cura di ArteMidi – collettivo che promuove arte queer e visioni non normate.

Evento | Domenica 29 giugno, dalle ore 15:00 – Giardino del Belvedere Merenda di tutte le famiglie Un pomeriggio di condivisione, aperto a persone piccole e grandi. Con le associazioni Famiglie Arcobaleno e Agedo