Inaugurato il 37° Salone del Libro di Torino. Viale: “Da inizio anno è l’evento più grande d’Europa legato ai libri” [FOTO]

Dopo le code della prima mattina , taglio del nastro per la 37esima edizione del Salone del Libro di Torino che da oggi fino al 19 maggio animerà le sale del Lingotto Fiere e dell’Oval.

“Dall’inizio dell’anno questo è l’evento più grande d’Europa legato ai libri. Ha un impatto importante non solo sulla città - dichiara Silvio Viale Presidente Associazione Torino, la città del Libro aprendo ufficialmente la kermesse - Credo che questo fervore culturale sia basato su due pilastri. Il primo grande è la grande adesione al mercato. Siamo attenti a tutto ciò che accade sul mercato dei piccoli e medi editori e veniamo loro incontro con prezzi accessibili. L’altro pilastro è la promozione della lettura tra i giovani”.

Libro ponte tra generazioni e pensieri

"Il libro può essere ponte tra generazioni e pensieri - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - Certo, il Salone è un motore economico, accoglie ogni anno migliaia di visitatori, editori, autori, professionisti del settore, genera lavoro, riempie i ristoranti e crea opportunità per i giovani, le imprese, il territorio. Ma il salone è molto più di una fiera: è un rito civile, un atto di fiducia collettivo nella cultura. Oggi a Torino celebriamo il libro come strumento insostituibile di circolazione delle idee. Il libro dà voce a chi non ne ha, il Salone è presidio di democrazia. Poi ci sono i giovani: nell'era dell'intelligenza artificiale e dei social, saranno migliaia e migliaia i ragazzi che affolleranno i padiglioni con curiosità. Però non possiamo fingere che tutto sia scontato: viviamo tempi duri segnati da violenza, ingiustizie e soprusi. Un'invasione militare di uno stato libero e sovrano come l'Ucraina ci ha riportati indietro di decenni. Gli attacchi criminali del 7 ottobre hanno segnato una ferita profonda in Israele. E ogni giorno a Gaza continuiamo a assistere a sofferenza indicibili che ci interrogano nel profondo delle nostre coscienze. Oggi da Torino vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non c'è cultura senza giustizia e non c'è pace senza verità".

"La parola è libertà d’espressione"

“Oggi abbiamo 137 mila metri quadri di parole che ci abbracceranno. Il tema della leggerezza è in realtà profondo. Chi ha paura della parola? La parola è ciò che ci consente di tradurre il nostro pensiero, ci consente di arrivare al dialogo. Quando la parola è garantita vuol dire che è garantita la libertà di pensiero e quindi la libertà. La parola è libertà d’espressione. Oggi celebriamo la parola che significa libertà e crescita“: così Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.