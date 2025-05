Savigliano: ancora biglietti disponibili per “L'elisir d'amore” di Donizetti

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per “L'elisir d'amore”, melodramma giocoso in due atti, in programma il 16 ed il 17 maggio, alle 21, al Milanollo di Savigliano.

Si possono acquistare on line sul sito www.vivaticket.it (con diritto di prevendita), oppure presso l’ufficio Cultura di Palazzo Taffini, in via S.Andrea 53 (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12).

A proporre “L'elisir d'amore” è “Live Aps – Dal vivo è meglio!” (direttore Paolo Fiamingo, maestro collaboratore Pinny Gaggero), con musiche di Gaetano Donizetti e libretto di Felice Romani. L'allestimento è a cura di Live Aps, la regia è Daniela Quaglia, mentre le coreografie portano la firma di Noemi e Rachele Costella. Con la partecipazione del Coro Live Aps, Coro Lirico del G.B. Fergusio ed Ensemble Easy Opera .