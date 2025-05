Storia, arte e cultura protagoniste della Giornata Nazionale delle dimore storiche ADSI

Domenica 25 maggio torna XV Giornata Nazionale delle Dimore Storiche ADSI. Un appuntamento ormai consolidato che quest'anno vede, in tutto il Piemonte, l'apertura a visite gratuite di 28 dimore, che come un libro si racconteranno attraverso stili, giardini, testimonianze degli stessi proprietari, ricordi di personaggi ed artisti illustri, episodi di vicende che hanno caratterizzato la vita sociale ed economica della nostra regione.

Grande partecipazione delle dimore del cuneese, ben 8, fra le quali alcune novità nella bella Saluzzo: Palazzo dei Marchesi del Carretto, gioiello barocco del centro storico di Saluzzo ,costruito tra Cinque e Seicento su preesistenze medievali e la cui facciata fu ridisegnata dall'architetto Gian Giacomo Plantery, che apre per la prima volta in occasione della Giornata Nazionale ADSI , e Vigna di San Carlo, complesso rurale della prima metà del Settecento, immerso nelle colline e testimone dell’antichissima tradizione viticola del territorio, in particolare legata al Pelaverga, che presenta il restauro conservativo della chiesetta, appena realizzato.



Per vivere l'esperienza della Giornata Nazionale in relax e come una vera gita fuori porta, ADSI Piemonte e Valle d'Aosta collabora quest'anno con Arenaways, che dallo scorso gennaio ha riattivato la Linea Cuneo - Salusso - Savigliano. Domenica 25 maggio il normale biglietto da una corsa varrà come abbonamento giornaliero, permettendo viaggi illimitati sulla linea “Savigliano-Cuneo via Saluzzo” (dettagli sul sito Arenaways).

Ecco il link alla cartella stampa con foto di tutte le dimore divise per provincia dove sono salvagti anche alcuni video, dove disponibili https://news.adsi.it/GN2025-CSpiemonte

In allegato le singole schede delle dimore del cuneese dove sono evidenziate altre attività previste dal programma e quelle facoltative possibili nelle singole proprietà, su prenotazione



Per i lettori, dettagli delle dimore e modalità di prenotazione , ove richiesta sono consultabili alla pagina www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/440377/(che vi pregherei di segnalare ) .

Poichè molte dimore prevedono rpenotazioni per organizzare i gruppi, vi chiederei, se possibile di dare notizia della manifestazione non troppo a ridosso della data di svolgimento