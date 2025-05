ALOBA 2025: sport, solidarietà e comunità per sostenere la LILT di Cuneo

Torna per la sua quinta edizione ALOBA, l’evento benefico nato nel 2018 dall’idea di tre giovani della Valle Gesso, che quest’anno si presenta con una veste completamente rinnovata: un grande Villaggio Sportivo all’aperto, dedicato a bambini e ragazzi, nel cuore del centro storico di Entracque.

Per un'intera giornata, i giovani partecipanti potranno cimentarsi in diverse discipline sportive, grazie alla collaborazione con le società del territorio. Sport, inclusione e scoperta saranno i protagonisti di un evento pensato per avvicinare i più piccoli a nuove attività fisiche in un contesto di festa e condivisione.

Novità 2025: all’interno del percorso sportivo sarà presente anche un’area educativa curata dai volontari della LILT, dove i ragazzi verranno sensibilizzati sui corretti stili di vita, l’importanza della prevenzione e dell’attività fisica per la salute. Un’occasione concreta per unire movimento e consapevolezza, attraverso un linguaggio adatto ai più giovani.

L’iniziativa ha un obiettivo nobile: l’intero ricavato, dalle iscrizioni all’ingresso alla festa serale, verrà devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Cuneo. Durante l’evento sarà anche presentato ufficialmente il progetto realizzato grazie ai fondi raccolti nell’edizione 2024, che ha permesso di donare alll’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo un innovativo strumento informativo pensato per migliorare la qualità della comunicazione con i pazienti oncologici tramite l’utilizzo gratuito della piattaforma digitale DoctorAPP,

Come da tradizione, la giornata si concluderà in Piazza del Mercato con la cena, la lotteria solidale e il dj set del Disco Aloba, firmato Piolo DJ.

Il nome “ALOBA” è un saluto, un ricordo affettuoso rivolto ad Alessandro Biarese, giovane atleta dello Sci Club Alpi Marittime, che gli organizzatori – Luca Ghiglione, Andrea Baretto e Rachele Fanesi – ricordano ogni anno con questo evento che è diventato simbolo di unione, sport e memoria.

A sostegno dell’iniziativa: Valle Gesso Sport, Sci Club Alpi Marittime, Entracque Eventi, i Comuni di Entracque e Valdieri, le Aree Protette Alpi Marittime, le attività locali e decine di volontari.

ISCRIZIONI:

Entro il 14 maggio 2025

Quota: 12 euro

info@vallegessosport.com

Instagram e Facebook: @vallegessosport